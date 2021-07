Jessica Mascheroni chiede scusa a Nilufar Addati tramite social

Jessica Mascheroni i messaggi di odio verso i vip

Jessica Mascheroni fa dei passi indietro e chiede scusa a tutti coloro che ha offeso, senza nemmeno conoscerli. La 31enne di Varese è stata travolta da una bufera a causa di alcuni commenti parecchio duri fatti nei confronti di protagonisti del piccolo schermo, come l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati e Lara Zorzetto.

Jessica ha partecipato insieme all’ex fidanzato Alessandro Autera a Temptation Island. Al termine dell’esperienza sperava di poter continuare la conoscenza con il tentatore Davide Basolo che però ha affermato di non essere interessato a lei e di voler creare con la donna soltanto un rapporto di amicizia.

In questi giorni data la notorietà regalata dal programma sono venuti fuori dei messaggi parecchio gravi che aveva inviato sui social alle ragazze che prima di lei avevano avuto la stessa opportunità di partecipare ai programmi di Maria de Filippi. A Nilufar per esemoio aveva scritto: “Quanto sei cessa e scema? Ma sparati e levati sei la vergogna delle donne. Dai fatti un pianto adesso che ti insultano tutti. Crepa cessa rumena”

Alcuni dei vip chiamati in causa e la richiesta di perdono da parte della donna

Molti altri messaggi erano stati inviati anche a Francesco Chiofalo, Alessio Bruno, Francesca Baroni, Daniele Bossari, Federica Nargi e Diletta Leotta carichi della stessa rabbia. L’ultimo è un post sugli abitanti di Palma Di Mallorca in cui ringrazia Dio per la vendetta del karma che spera possa spazzare via Palma e i suoi abitanti perchè a lei fanno schifo.

Adesso la ragazza ha deciso di chiedere scusa a tutti cercando allo stesso tempo di difendersi dagli insulti e dalle offese ricevute. Si è soffermata in particolar modo sulle scuse a Nilufar e Lara perchè dice di vergognarsi profondamente per quanto scritto nella speranza che le ragazze possano accettare le sue scuse sincere.

Il consiglio a tutti coloro che stanno offendendo lei e la sua famiglia

Nonostante l’errore commesso ha però avuto la forza di reagire e di puntare il dito contro chi sta offendendo anche i suoi genitori, gli amici, i parenti che non hanno a che fare con lei e quanto da lei scritto. Lei è l’esempio che offendere, accusare, dire cattiverie non porta da nessuna parte.

Nel frattempo Nilufar ha risposto che tutto sommato è stata anche gentile soprattutto perchè lei non è rumena ma iraniana. Ciò potrebbe significare che l’ex tronista l’ha presa bene ed ha deciso di accettare le sue scuse.