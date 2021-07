Andrea Roncato stronca Stefania Orlando: “Ha venduto solo materassi”

Andrea Roncato torna ad attacare Stefania Orlando

I fan di Andrea Roncato e Stefania Orlando sanno perfettamente che dopo la fine del loro matrimonio i due nonostante la separazione hanno mantenuto dei rapporti civili e pacifici. Tuttavia, negli ultimi tempi la situazione è cambiata in peggio e dopo l’ingresso della conduttrice nella casa del Grande Fratello Vip 5, l’attore bolognese è sbottato diverse volte contro la sua ex.

Addirittura l’ex volto di Carabinieri che non era tanto pratico di social le ha lanciato delle frecciatine velenose, ma anche accusandolo nei format di Barbara D’Urso. Al termine del reality show di Alfonso Signorini non è cambiato nulla, perché in una lunga intervista rilasciata al magazine Nuovo, Roncato è tornato a pungere la sua ex moglie affermando che negli ultimi vent’anni ha venduto solamente materassi.

Le dure parole dell’attore contro l’ex moglie

Intervistato dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’attore bolognese Andrea Roncato è tornato a tuonare contro l’ex moglie Stefania Orlando. “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi. Ok non sarò stato un marito perfetto. Però anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia. Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”, ha tuonato l’uomo.

Andrea Roncato: l’attacco su Instagram all’ex Stefania Orlando

Mentre Stefania Orlando si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, il suo ex marito Andrea Roncato ha scritto dei commenti per nulla carini e positivi nei confronti della conduttrice che a settembre sarà a Tale e Quale Show 2021.

“Sono un uomo tanto buono ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi inc***o. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”, ha scritto l’attore emiliano.