Anna Tatangelo, battutaccia di Rita Pavone: “Anche tu con Gigi D’Alessio…”, scatta la rissa in tv

Botta e risposta tra Rita Pavone e Anna Tatangelo

Scoppia il caso a Mediaset anche se si tratta di una replica proposta sulla rete ammiraglia. Le protagoniste della lite televisiva sono due giurate di All Together Now di Michelle Hunzike, ovvero Rita Pavone e Anna Tatangelo. Il motivo? Durante la puntata accadere qualcosa di inatteso, ovvero l’eliminazione di Claudia Ciccateri.

Successivamente si sono esibiti gli Amabili, ossia un duo formato da marito e moglie. Durante l’appuntamento dello show di Canale 5 c’è chi ha chiesto alla moglie di fare un passo indietro perché la sua dolce metà ha una vocalità maggiore della sua. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in trasmissione.

Rita Pavone e Anna Tatangelo litigano a All Together Now

La giurata Anna Tatangelo, invece, è una fan di questa coppia. “Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme”, ha detto la cantante di Sora. A quel punto è intervenuta la collega Rita Pavone che non è affatto d’accordo con la frusinate. Di conseguenza è scoppiato il caso ed è partita una frecciatina velenosa. “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio…”.

Dunque la cantante di ‘Ragazza di periferia’ è sbottata andando su tutte le furie: “Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”. In tutto questo Francesco Renga ha scherzato così: “Scatta la rissa”.

La reazione del popolo del web

Come accennato prima, si tratta di una replica di All Together Now, il programma musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e che tornerà con la nuova edizione in autunno. Nonostante questa discussione è accaduta mesi fa, quando è stata riproposta in tv sui social tale scena è diventata immediatamente virale. Ed è un vero e proprio boom di visualizzazioni e commenti da parte del popolo del web.