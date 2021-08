Milly Carlucci amareggiata, il duro sfogo: “Todaro? Delusione, non si fa così” (FOTO)

Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle dopo 15 anni

La scorsa stagione televisiva, quando Raimondo Todaro è stato ospite di Amici di Maria De Filippi il ballerino siciliana ha prima avvisato Milly Carlucci con cui lavora da oltre 15 anni. Per questo quando nella mattinata di giovedì il ragazzo ha confessato sui social che lascerà per sempre Ballando con le Stelle, tutti hanno pensato che la professionista abruzzese lo sapesse da tempo. Stando alla reazione di quest’ultimo non è così.

Lo sfogo social di Milly Carlucci

Nel pomeriggio di giovedì, infatti, dopo aver letto il post Instagram di Raimondo Todaro, la padrona di casa la di Ballando con le Stelle ha condiviso un post su Twitter in cui ha fatto un delle precisazioni. Pare che Milly Carlucci sapesse da circa trenta giorni delle trattative tra il danzatore siculo e un’altra produzione, ma tutto questo solo grazie ai rumors e non dal diretto interessato.

Il danzatore infatti avrebbe avvisato la professionista Rai del suo addio solamente nella giornata di giovedì. “Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese. Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che hanno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”, ha scritto la Carlucci sul noto social network. (Continua dopo il post)

L’indiscrezione del portale Blogo

In poche parole, per Milly Carlucci è stata una vera e propria batosta. Stando al portale web Blogo, sembrerebbe che Raimondo Todaro starebbe per sbarcare alla concorrenza, ovvero nel talent Amici di Maria De Filippi.

“Secondo le nostre indiscrezioni pare però che l’approdo di Raimondo Todaro ad Amici sia qualcosa di più che un pettegolezzo e che quasi sicuramente il ballerino siciliano sarà fra i protagonisti della nuova serie di questo varietà la cui partenza è fissata per sabato 18 settembre 2021”, si legge sul sito internet. Nel frattempo nella serata di giovedì il danzatore siciliana ha replicato alla conduttrice di Ballando con le Stelle.