Federica Panicucci e Marco Bacini, stop al matrimonio: che disastro, perché si ferma tutto

Federica Panicucci e Marco Bacini rinviano le nozze

Approfittando dello stop estivo di Mattino 5, il quale lo conduce da quasi 14 anni, Federica Panicucci aveva pensato bene di convolare a nozze con la sua dolce metà. Purtroppo non sarà così: ennesima botta per la professionista toscana e il suo promesso sposo Marco Bacini, con il quale convive ormai da anni.

Tutta colpa, per l’ennesima volta, della pandemia dovuta al Covid-19. Quindi, ancora una volta nozze saltate per la storica coppia. Già, da tempo si parla del matrimonio tra la padrona di casa del contenitore mattutino di Canale 5 e l’imprenditore ma a quanto pare dovrà aspettare ancora un po’ prima di fare il grande passo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto recentemente.

Le location sulle nozze di Federica e Marco

A rendere noto il clamoroso rumor ci ha pensato il magazine di gossip Diva e Donna, assicurando che nel 2021 Federica Panicucci, riconfermata a settembre alla guida di Mattino 5, non indosserà convolerà a nozze. Come detto prima, lo slittamento del matrimonio non è dovuto ad alcuna crisi con lo stori co compagno Marco Bacini, ma esclusivamente alla pandemia e al virus che sta tornando a diffondersi prepotentemente.

La conduttrice Mediaset e l’imprenditore avevano pensato, in un primo momento, di organizzare la cerimonia in Puglia, a Fasano di Savelletri. Successivamente la coppia aveva pensato a Forte dei Marmi, località molto cara alla professionista toscana. Infatti, qui la collega di Francesco Vecchi passa da tempo le vacanze estive con la sua famiglia, dato che la presentatrice è nata e cresciuta a Viareggio per poi trasferirsi a Milano e fare sponda con Cologno Monzese dove lavora.

Nuovo rinvio per la pandemia

Purtroppo, pero, a causa della galoppata della variante Delta e delle difficoltà che sta comportando ultimamente la pandemia a chi prova ad organizzare una cerimonia nuziale, ecco la decisione della coppia. Quindi Federica Panicucci e Marco Bacini hanno deciso di attendere tempi migliori. Ma il matrimonio tra la padrona di casa di Mattino 5 e il noto imprenditore prima o poi si farà.