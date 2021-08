Asia Argento esagera: legata, soltanto collant e mutandine. Roba da infarto (FOTO)

Asia Argento si spoglia su Instagram

Nelle ultime ore Asia Argento ha trovato il modo per far tornare a parlare di sé. In che modo. La figlia del noto regista horror recentemente si è mostra sui social semi-nuda e appesa, legata a un fitto groviglio di corde.

Uno scatto davvero pazzesco, quella che ritrae l’attrice romana e che la stessa ha attirato l’attenzione di tutti suoi follower di Instagram. Si tratta di una foto davvero sensuale e piccante che in pochissimo tempo è diventata virale nel web. (Continua dopo il post)

La nuova foto dell’attrice romana scatena il web

Nello scatto in questione si vede Asia Argento coperta, di fatto, solamente da un paio di collant, slip e una specie di body trasparente, che dà l’effetto collant. Per quale motivo è messa in quella posizione? A quanto pare si tratta dello “shibari”, ovvero la celebre pratica sadomaso di bondage giapponese.

Lo scatto è stato condiviso nelle ultime ore sul suo seguitissimo account Instagram dove l’attrice romana appare appesa e imbrigliata con delle corde. Il tutto sembra essere legato, nel vero senso della parola, all’uscita del videoclip di un brano e di un disco. Nel frattempo, in attesa del pezzo la donna ha fatto un botto di likes e commenti per questa immagine sexy. (Continua dopo il post)

Asia Argento e le parole al miele per il padre Dario

Qualche giorno fa, dopo un lungo periodo d’assenza, Asia Argento e il padre Dario erano presenti a Cannes 2021. A conclusione di una serata, è giunto, per chi se lo fosse perso, il meglio di questi abbracci da copertina, con tanto di dedica strappacuore nei confronti del genitore.

“Mio padre è un uomo eccezionale, questo non sono solo io a dirlo, naturalmente. Che sia uno dei più grandi registi di tutti i tempi è assodato, ma con la sua interpretazione in #VORTEX di @gasparnoeofficial ha dimostrato anche di essere un attore geniale”, ha scritto l’attrice romana sul suo profilo Instagram.