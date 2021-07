Sonia Pattarino è diventata mamma, le foto sui social (FOTO)

Sonia Pattarino ha partorito la piccola Ginevra

Sonia Pattarino è diventata mamma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha partorito Ginevra, la sua prima figlia. Sonia e Giovanni La Camera sono diventati genitori questa mattina, tutto è andato per il meglio anche se almeno per il momento non sono state rilasciate informazioni su quanto avvenuto. E’ stato proprio lui a dare l’annuncio ai followers sui social. Ha scritto: “30/7/21 Ore 10:03 vi presento Ginevra. Grazie a tutti siamo davvero felici”

Allegando alla didascalia anche uno scatto della piccola appena nata all’ospedale Humanitas San Pio X, a Milano. La Camera ha ringraziato la compagna per avergli fatto il regalo più bello della sua vita e poi tutti coloro che hanno dedicato loro un attimo della propria vita per fare le congratulazioni ed i migliori auguri alla piccola. Il post infatti è stato preso d’assalto da tutti gli amici, i conoscenti, i vip entusiasti per la bella notizia. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒮ℴ𝓃𝒾𝒶 𝒫𝒶𝓉𝓉𝒶𝓇𝒾𝓃ℴ 🌹 (@soniettaa___)

Chi è il compagno di Sonia?

Giovanni La Camera è un noto imprenditore oltre che giocatore e proprietario di un ristorante milanese. Le sue origini sono siciliane, ma vive a Milano dove ha la sua attività. Lì si è trasferita anche Sonia da qualche mese per stare accanto a lui anche se l’idea di lasciare l’amata Sardegna l’ha fatta soffrire. La loro storia d’amore ha avuto inizio lo scorso anno, molto probabilmente verso la fine del 2020 ma hanno voluto tenere tutto segreto, per loro.

Si sono mostrati in pubblico soltanto il 13 febbraio scorso quando la donna ha anche annunciato di aspettare un figlio ufficializzando così la relazione con l’imprenditore. In realtà sul web circolavano già indiscrezioni del tipo da parecchio tempo perchè qualcuno li aveva sorpresi insieme in giro per le vie di Milano.

La storia d’amore tra Sonia e Ivan Gonzalez finita prima di iniziare

La precedente storia d’amore di Sonia ha fatto sì che sui social Instagram e Facebook si parlasse tantissimo di lei. Al termine di Uomini e Donne la corteggiatrice venne scelta da Ivan Gonzalez ma la loro love story non ebbe mai inizio.

Il pubblico del programma Mediaset si divise, c’era chi era dalla sua parte e chi dalla parte di Ivan. Secondo le rivelazioni di Sonia infatti Ivan sarebbe stato più interessato alla visibilità, alle telecamere, che a creare un vero legame sentimentale a Uomini e Donne. L’addio è stato inevitabile ed è arrivato quasi subito.