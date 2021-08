Grande Fratello Vip 6: “Potrebbe durare fino a 8-10 mesi”

Il Grande Fratello Vip 6 durerà quasi un anno?

Clamoroso al Cibali, una volta si diceva così quando accadeva qualcosa di clamoroso. In questo caso non c’entra nulla l’ambito sportivo ma televisivo. Infatti, la sesta edizione del Grande Fratello Vip che partirà lunedì 13 settembre 2021 potrebbe durare quasi un anno, parola del magazine Nuovo Tv.

Stando alla nota rivista diretta da Riccardo Signoretti, infatti, la nuova stagione del GF Vip di Alfonso Signorini potrebbe battere di gran lunga le passate edizioni di Alessia Marcuzzi, quando i concorrenti stavano in casa anche sei mesi. “Si parla di una edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi. Questa volta potrebbe durare fino a maggio 2022”, si legge sul settimanale. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro potrebbe accadere.

L’indiscrezione del magazine Nuovo Tv

Un’indiscrezione, quella lanciata dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, che stride su quanto annunciato settimane fa dallo stesso vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Infatti quest’ultimo è la produzione del reality show hanno deciso almeno per il momento di far durare il Grande Fratello Vip 6 tredici settimane.

Quindi, un totale di ventuno puntate, considerando alcuni raddoppi settimanali lunedì e venerdì. Naturalmente, se i dati Auditel dovessero essere eccellenti come quelli della quinta edizione, non è escluso che l’ipotesi lanciata da Nuovo Tv potrebbe avverarsi, anche se dieci mesi sono davvero tanti.

I programmi Rai che sfideranno il GF Vip 6

Il Grande Fratello Vip con la sesta edizione prenderà il via su Canale 5 da lunedì 13 settembre. Mentre alla concorrenza ovvero Rai Uno inizieranno per l’ennesima volta la replica de Il Commissario Montalbano.

La settimana successiva Alfonso Signorini si scontrerà con la nuova fiction Cuori, mentre da quello successivo sarà trasmessa la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone in onda per tutto ottobre. A seguire la serie con Vittoria Puccini. Mentre, il venerdì sera il GF Vip 6 dovrà vedersela prima con Carlo Conti con Tale e Quale Show è subito dopo Antonella Clerici con la seconda edizione di The Voice Senior.