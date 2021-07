Jeremias Rodriguez conosce la nipotina, ecco la reazione (FOTO)

Jeremias Rodriguez prende in braccio la nuova arrivata, è super emozionato

Jeremias Rodriguez ha conosciuto la piccola Luna Marì seconda figlia di Belen. E’ arrivato dopo il fratellino Santiago, i nonni Veronica e Gustavo e gli zii Cecilia e Ignazio Moser. Così Jeremias è l’ultimo della famiglia Rodriguez a prenderla in braccio mostrandosi sui social intenerito ed innamorato. Come lui anche i nonni e gli zii rivelano di essere stati letteralmente conquistati dalla tenerezza della piccola. E come tutti gli altri incontri anche questo è stato immortalato da mamma Belen che ha subito condiviso scatti e video sui social.

Dalle foto si nota che lo sguardo del fratello è emozionatissimo, la prende in braccio con estrema delicatezza e dolcezza, proprio di fianco a lui c’è la fidanzata Debora Togni che lo ha definito innamorato. L’atmosfera è romantica, si vede sullo sfondo un bellissimo tramonto e dietro la culla a bordo piscina.

Al momento Belen e la sua famiglia si trovano nella villa sull’isola di Albarella. Nei prossimi giorni la showgirl molto probabilmente sarà costretta a spostarsi per lavoro. E’ infatti impegnata nelle registrazioni di ‘Tu si que vales’ per cui viaggia tra Rovigo e Roma quasi giornalmente. La donna è tornata a lavorare circa 12 giorni dopo avere affrontato il parto mostrandosi in splendida forma e facendo invidia a qualunque donna.

Oggi condivide con tutti la vita di neomamma bis, solo lei sa come fare per rispettare tutti gli impegni sia familiari che professionali senza tralasciare nulla. Nonostante tutti arrivano non poche critiche e a volte anche insulti dai follower prontamente rimproverati da mamma Veronica da sempre super premurosa.

L’amore con Soleil e poi l’arrivo di Debora

Ma tornando a Jeremias prima nella sua vita c’è stata Soleil Stasi, la starlette bionda conosciuta all’Isola dei Famosi, poi è rimasto single per un lungo periodo, avrebbe dovuto trascorrere l’estate da solo ma improvvisamente è arrivata Debora che gli ha fatto battere il cuore e ha scombussolato tutti i piani. Il ragazzo ha voluto ufficializzare sin da subito la relazione, mostrandola sui social con grande soddisfazione.

Chi è Debora Togni

Per chi si chiedesse chi è Deborah Togni, è un’assistente di volo, lavora per una nota compagnia aerea. A guardarla sembrerebbe essere una ragazza comune, vive la sua vita lontano dai riflettori poichè è molto riservata. Ha i capelli lunghi, scuri ed un viso acqua e sapone. Non si sa da quanto stiano insieme ma si dovrebbe trattare di una relazione iniziata soltanto qualche mese fa.