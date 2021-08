Gilles Rocca sbotta per un gossip su lui: “Parassiti, potrei querelarvi, pezzi di m***a” (FOTO)

Gilles Rocca tuona contro le fake news

Durante i suoi due mesi di permanenza in Honduras per L’Isola dei Famosi 15, il pubblico di Canale si è reso conto che Gilles Rocca ha un carattere abbastanza forte e spesso irruento. Basti ricordare delle discussioni con numerosi compagni d’avventura la discussione a distanza con Tommaso Zorzi.

A tal proposito, nella giornata di venerdì l’attore romano sul suo profilo Instagram è tornato a mostrare questo lato del suo carattere sbottando apertamente contro alcune indiscrezioni che lo riguardavano personalmente. Di cosa si tratta?

L’ex naufrago si è lasciato con la fidanzata?

A farlo arrabbiare è stato un virgolettato utilizzato dal magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti che aveva parlato di rottura fra Gilles Rocca e la fidanzata Miriam Galanti, con cui sta insieme da ben dodici anni.

“Gilles Rocca sarebbe tornato single. Dopo più di dodici anni, la lunga storia con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata. Una persona vicina a lei rivela che Rocca avrebbe già perso la testa per una sensuale mora. Contattato da Nuovo, l’attore fa l’elusivo e, con la scusa di essere impegnato, taglia corto sull’argomento”, si legge sulla nota rivista.

Gilles Rocca e Miriam Galanti smentiscono la voce che li vede separati

A quanto pare la notizia fornita non è veritiera e non esisterebbe nessuna ragazza mora. Infatti l’ex naufrago Gilles Rocca attraverso il suo account Instagram ha minacciato querele. “Ma quanto gli piace scrivere ca*zate ai giornali, giocare sulla vita delle persone, quanto vi piace? Guarda, io vi potrei anche querelare per le stronz*te immense che dite… non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stronz*te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di merd*, siete dei grandissimi pezzi di merd*. Ciao parassiti della società!”, ha scritto l’attore romano.

A smentire il tutto ci ha pensato pure Miriam Galanti che sui social ha scritto: “Per fortuna c’è lei (Sailor Moon) che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone. Io non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite”.