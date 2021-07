Fabio Testi compie 80 anni e rivela “Hop una fidanzata di 35 anni”

Fabio Testi alla soglia degli 80 anni, la passione, l’amore e la famiglia

Fabio Testi lunedì 2 agosto, compirà 80 anni. Ha raccontato al Corriere della Sera, che oggi si gode le sue giornate in tranquillità, occupandosi del suo piccolo orticello e coltivando le rose. Ma non è tutto, perchè l’attore non vive una vita da pensionato, ha un nuovo amore, si tratta di una ragazza di 35 anni. Una fortuna che non capita a tutti.

Forse anche grazie a lei oggi dice di essere sereno e tranquillo, gode di ottima salute, ha accantonato la voglia di viaggiare perchè non vuole abbandonare le sue coltivazioni ma nemmeno la casa e ciò che di nuovo sta costruendo in questi ultimi mesi.

Fabio Testi nel corso della sua vita ha vissuto tanti amori per esempio nel 1979, è convolato a nozze con la stilista Lola Navarro diventando papà di Fabio, Thomas e Trini. Soltanto due mesi fa il secondogenito lo ha reso nonno. Dopo la fine della relazione con la Navarro, arrivata nel 1996, l’attore ha sposato Antonella Liguori, si sono detti addio nel 2018. Poi ha fatto battere il cuore ad Ursula Andress, Edwige Fenech ed Emanuela Tittocchia tre donne del mondo dello spettacolo molto note.

L’amore nei set, ecco cosa è accaduto nel corso della sua carriera

Insomma questo dimostra che la sua vita sentimentale è stata sempre parecchio turbolenta. E’ lui stesso a confermarlo affermando che stare sul set per due tre mesi girando anche scene d’amore il resto arriva da sè. Tutte le donne con le quali ha avuto delle relazioni sentimentali hanno dichiarato di essere rimaste affascinate da lui.

Adesso l’uomo ha due divorzi alle spalle ed una relazione segreta con una donna della quale non rivela il nome perchè preferiscono vivere il loro amore in riservatezza. Gli piace la compagnia femminile e le donne in generale; ancora oggi, amano trascorrere con lui delle ore. Qualcuna gli dedica anche qualche applauso, questo è per lui motivo di grande soddisfazione.

Cosa pensa l’attore della politica e chi è il politico che gli piace di più

Fabio Testi dice la sua anche sulla scena politica attuale e dichiara di apprezzare Giorgia Meloni da qualche tempo perchè soprattutto nel corso dell’ultimo anno ha dimostrato di essere uno dei pochi politici con carattere. Queste le sue parole: “Io sono un anarchico poeta, ma devo dire che adesso mi piace Giorgia Meloni, unico politico in questo momento con le palle, ne ha più lei di tutti gli altri uomini messi assieme“.