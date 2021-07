George Clooney e Amal Alamuddin, sui social non si parla d’altro

George Clooney potrebbe diventare papà per la terza volta

George Clooney e Amal Alamuddin aspettano il loro terzo figlio, questa è la voce che gira sui social e che si fa sempre più insistente. La signora Clooney dovrebbe essere giunta al primo trimestre della sua dolce attesa. Qualora la notizia dovesse essere confermata dai diretti interessati si tratterebbe di una gravidanza arrivata quattro anni dopo la nascita dei gemelli Ella e Alexander.

L’attore americano e l’avvocatessa libanese avrebbero scelto di comunicarlo, almeno per adesso, soltanto agli amici più intimi per i quali hanno organizzato una cena sul lago di Como qualche settimana fa. Una fonte della quale non si conosce l’identità avrebbe rivelato inoltre che George Clooney non vede l’ora di dirlo a tutto il mondo perchè è felicissimo. Mamma e papà diventerebbero genitori per la terza volta a 43 e 60 anni.

L’amore dal 2014 ad oggi sulle sponde del lago di Como

I due si sono sposati a Venezia nel 2014 con una cerimonia tipica di una fiaba, hanno fatto sognare ad occhi aperti il mondo intero. Oggi parlano benissimo l’italiano forse un pò anche grazie alle permanenze lunghissime nel nostro paese. Trascorrono parecchio tempo sul Lago di Como nella loro villa di Laglio. Villa Oleandra è una dimora settecentesca, negli anni è diventata anche un autentico punto di riferimento del jet set internazionale.

Tutto a partire dal 2002, l’anno in cui Clooney ha scelto il paese di Laglio per trascorrere le sue vacanze. A volte arriva da solo, altre in compagnia della sua famiglia, altre ancora insieme ad alcune celebrità di Hollywood. Ritornando alla bella notizia sempre secondo fonti non ufficiali i genitori avrebbero informato i gemellini dell’arrivo di un fratellino o di una sorellina e sarebbero stati entusiasti della notizia del tutto inaspettata.

La villa sul lago di Como è stata colpita dall’alluvione di qualche giorno fa

Qualche giorno fa si è verificata un’ondata di maltempo che ha procurato danni a Laglio coinvolgendo anche Villa Oleandra, l’abitazione italiana di George Clooney. Se in un primo momento l’attore ha scelto il silenzio, ha poi commentato che la situazione è peggio di ciò che pensava.

I danni sono stati tantissimi sia all’interno della sua villa che in città. Ha poi parlato con il sindaco perchè ci sarà tanto lavoro da svolgere e molto probabilmente ci vorranno milioni di dollari. La città a suo dire però è forte e quindi reagirà e tornerà meglio di prima.