Un hater di Sangiovanni: “Un cantante serio come Gigi D’Alessio non si tinge le unghie, sei un pagliaccio” (FOTO)

Sangiovanni aspramente criticato da un hater

Sangiovanni, secondo classificato della 20esima edizione di Amici, qualche giorno fa ha realizzato un servizio fotografico per OutPump. Naturalmente, come era prevedibile, ha attirato a sé anche tantissime critiche per aver indossato degli abiti rosa. Fra i tanti commenti negativi ricevuti uno in particolare scritto da un hater ha attirato l’attenzione del fidanzato di Giulia Stabile, che subito dopo lo stesso ha condiviso sulle Stories di Instagram.

“Allora, da quello che ora dico potreste dire che sono all’antica, ma non lo sono, perché io ascolto tutti i generi di musicali di oggi e ho 23 anni. Innanzitutto non è un cantante, sembra più un pagliaccio da come si veste. A me dispiace per tutto quello che ha passato, tutti hanno passato delle cose, ma se ti mostri in TV e sui social la gente ha diritto di esprimere il proprio parere. Come cantante non è un cantante per me”, ha scritto il detrattore.

La pesante critica del leone da tastiera

Ma lo sfogo del leone da tastiera nei confronti di Sangiovanni non è terminato qui. Infatti, ha scritto anche che quest’ultimo ha avuto successo ad Amici perché per la maggior parte è seguito da bambini e ragazzine di 12-14 anni. Ed è stato anche perché si è fidanzato lì e, vedendo anche la bella coppia, sono piaciuti e sono andati avanti.

“Può fare milioni di visualizzazioni e dischi di platino, ma per me non è un cantante, sia come voce e sia come si veste. Io ho 23 anni, ascolto Gigi D’Alessio da 20 anni e Tiziano Ferro. E loro che sono veri artisti non hanno mai fatto queste cagate, mettere i vestiti rosa e pitturarsi le unghie. Un cantante serio e professionista non fa così, quindi non lo è. Purtroppo ci sono le ragazzine, i bambini che ascoltano questi generi e quindi vanno avanti, altrimenti no”, ha tuonato l’utente web. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Outpump (@outpump)

I fan prendono le difese di Sangiovanni

In tanti, dopo aver letto la pesante critica da parte del leone da tastiera nei confronti di Sangiovanni ha preso e difese di quest’ultimo. Infatti, sotto il post in questione si è scatenata una vera e propria bagarre verso l’utente che ha puntato il dito sul cantante uscito dalla scuola di Amici 20.