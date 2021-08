Maria De Filippi offre un lavoro ad un ex tronista, ma lui rifiuta: il motivo (FOTO)

Maria De Filippi e la proposta di lavoro al tronista ligure

Maria De Filippi, durante la seconda parte stagionale di Uomini e Donne ha apprezzato parecchio il percorso dell’ex tronista Giacomo Czerny. Infatti, al suo appuntamento finale, la professionista pavese nello studio di Uomini e Donne ha deciso di offrirgli pure un lavoro di redazione facendolo entrare nel team della Fascino PGT.

“Durante la puntata Maria De Filippi ha detto di essere rimasta molto affascinata dal modo di lavorare di Giacomo come video-maker al punto che gli ha offerto un lavoro proprio nella sua redazione”, si leggeva settimane fa in rete.

Giacomo Czerny rifiuta l’offerta di lavoro di Queen Mary

A distanza di alcune settimane, dopo aver inizialmente accettato, l’ex tronista Giacomo Czerny ha rifiutato la proposta di lavoro che Maria De Filippi gli ha offerto. A farlo sapere è stato il compagno di Martina Grado attraverso una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine, la rivista ufficiale del dating show di Canale 5.

Parlando anche a nome della fidanzata, l’ex volto del Trono classico ha detto: “Ci abbiamo riflettuto”. Tra settembre e ottobre vorremmo andare a vivere insieme. Stavamo pensando a Milano come punto di incontro. Abbiamo voglia di viverci questa storia a pieno, senza aspettare. Preferiamo buttarci, capire subito se tutto quello che stiamo provando ci porterà nella direzione giusta. A settembre, quindi, non andrò a Roma. Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, perseguire altri miei progetti più personali e intimi. Mi piacerebbe concentrarmi su viaggi, cortometraggi e, ora che ho più occasioni, proverò questa strada più incerta. Ringrazio ancora il programma non solo per il percorso che ho fatto, ma per l’opportunità che era pronto ad offrirmi. Uomini e Donne ha trasformato la mia vita”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Czerny (@giacomoczerny)

La reazione del popolo del web

Ovviamente la scelta di Giacomo Czerny ha fatto storcere il naso al popolo del web criticandolo aspramente sui vari social network. In pratica, in tanti gli hanno puntato il dito contro dicendo di essere folle rifiutare un lavoro del genere in questo periodo di crisi, ma in particolare dire no a Maria De Filippi, regina della tv italiana.