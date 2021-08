Francesco Gabbani “Finalmente posso dirvelo..” la rivelazione sui social (FOTO)

Francesco Gabbani, l’annuncio con la cuffietta ospedaliera

Francesco Gabbani lo ha rivelato tramite Instagram dopo giorni di assenza: si è sottoposto ad un’operazione, il cantante è stato operato alle corde vocali. Tutto è avvenuto dopo il concerto all’Arena di Verona. Ecco il messaggio pubblicato per informare i followers: Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali“

Allegata alla didascalia una foto in cui il cantante indossa ancora la cuffietta ospedaliera. Afferma che l'esperienza all'Arena gli ha dato la giusta carica emotiva, la giusta grinta per affrontare al meglio l'operazione soprattutto dopo l'annuncio dei live di Milano e Roma. Adesso si parte con la riabilitazione con la speranza che possa ricominciare a cantare prima possibile. Poi ha concluso il messaggio con un ringraziamento a tutto lo staff medico che si è preso cura di lui. ha inoltre tranquillizzato i suoi followers affermando di stare bene adesso e di avere soltanto voglia di tornare a casa.

Le prossime date dei concerti del 2022 e l’ingresso nel mondo del cinema il prossimo autunno

L’evento all’Arena di Verona è stato un modo per chiudere il cerchio, Gabbani tornerà sul palco soltanto nel 2022 per le date nei Palasport, Venerdì 6 maggio 2022 ad Assago Milano, al Mediolanum Forum e domenica 8 maggio a Roma presso il Palazzo dello Sport. In questi giorni l’artista ha anche rinnovato il contratto discografico con Bmg. Il prossimo autunno avrà la grande opportunità di lanciarsi nel mondo cinematografico interpretando il suo primo ruolo nel film ‘La donna per me’, di Marco Martani. Insieme a lui Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi.

Vita sentimentale, chi è la donna con la quale condivide le sue giornate?

Francesco Gabbani è sempre stato molto riservato ed ha tenuto per sé le faccende sentimentali. Oggi è noto che il grande amore del cantante si chiami Giulia ma non si conosce il cognome. Secondo voci di corridoio i due condividono le giornate e la vita da quasi un anno. Lei è bellissima, bionda ed è una delle collaboratrici dell’artista.

Ha incantato anche il papà di Francesco che parla della donna come una persona davvero speciale, l’altra metà della mela, l’anima gemella. Secondo quanto affermato soltanto lei riesce a farlo felice, anche soltanto con uno sguardo. Hanno superato la prova davanti alla quale sono stati posti nel corso del lockdown.

In quell’occasione hanno dato il via alla convivenza che è andata nel migliore dei modi. Prima di Giulia Francesco ha avuto una relazione con Dalila Iardella con la quale ha convissuto per 4 anni ma più volte hanno preso in considerazione l’ipotesi di interrompere la storia perchè non stavano bene insieme.