Giulia De Lellis, il post sui social preoccupa tutti, ecco la foto dell’influencer (FOTO)

Giulia De Lellis appare su Instagram sdraiata sul letto dell’ospedale

Giulia De Lellis, la nota influencer, ex gieffina, ha comunicato ai suoi follower di aver fatto il vaccino ma non ha pubblicato, come tutti, la foto perchè è stata male. Qualche ora dopo ne ha pubblicata una in cui si mostra sdraiata su una barella con una flebo al braccio. Ma niente paura. Dopo il vaccino è stata colta da una crisi di ansia perchè è ipocondriaca e gli infermieri le hanno dato aiuto come potevano.

Un’amica le ha scattato la foto e l’ha pubblicata, lei sottolinea di non essere stata d’accordo. Giulia infatti ha più volte, in varie occasioni, criticato tutti coloro che scattano i selfie nei vari hub vaccinali dopo il vaccino.

Solitamente appaiono tutti felici e raggianti, mentre lei era pallida, aveva l’ansia e tanta paura ma non perchè si tratta del vaccino per il covid. Lei ha paura per qualunque vaccino, così come dei farmaci, delle punture. Oggi la De Lellis sta benissimo, ha soltanto qualche segno sul braccio causato dalla flebo. Per cui invita tutti a vaccinarsi più in fretta possibile perchè è l’unico modo per fermare il covid che ha bloccato le vite di ciascuno di noi togliendoci la libertà. (Continua dopo la foto)

La relazione con Beretta procede a gonfie vele

Giulia De Lellis qualche giorno fa si è mostrata rilassata in vacanza in compagnia del suo Carlo Gussalli Beretta con il quale si divide tra Portofino e Forte dei Marmi. Postano spesso foto in barca, lei parla benissimo del ragazzo che è riuscito a farle battere nuovamente il cuore dopo la fine della relazione con Andrea Damante.

Tra l’altro è stato proprio lui a presentarli, era amico dell’imprenditore. Tra i ragazzi è scattata subito la scintilla che si è trasformata in solido amore, a testimoniarlo ci pensano le foto in cui si nota parecchio la complicità che c’è tra i due. Sono affiatati ed innamorati.

Il rapporto tra Giulia De Lellis ed i suoceri

In vacanza con loro sono stati presenti, anche se non sempre, i suoceri con i quali Giulia ha un rapporto speciale. A quanto pare la coppia ha ricevuto l’approvazione da parte della famiglia di lui, come anche della famiglia di lei. Stessa cosa vale per i social dove gli utenti dedicano loro dolci parole. Molte donne scrivono alla nota influencer che vorrebbero avere al proprio fianco un uomo come lui.