Temptation Island, Tommaso sta riconquistando Valentina: “Più innamorati che mai” (VIDEO)

Il percorso di Tommaso e Valentina a Temptation Island 2021

Senza ombra di dubbio la coppia più interessante dell’edizione 2021 di Temptation Island è stata quella composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti è stata. Dopo le effusioni del 21enne con la single Giulia, la 39enne ha deciso di uscire dal reality show delle tentazioni senza la sua dolce metà. A distanza di un mese dalla fine delle riprese del programma di Canale 5, la donna ha rivelato di essere single e di aver rivisto il suo ex solo per scambiare quattro chiacchiere.

Il giovane però ha rivelato una versione differente dicendo di essere stato a letto con lei. “A me piacciono le donne grandi poi. Io sento di stare ancora con Valentina, la amo. Sono molto pentito e farò di tutto per tornare con lei. Poi ci siamo visti una seconda volta con Vale e ci siamo baciati, insomma siamo stati intimi, ok abbiamo fatto l’amore. Abbiamo una magia noi“, ha fatto sapere Tommaso.

Tommaso Eletti vuole tornare con la sua ex Valentina

In una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, al momento in edicola, il 20enne Tommaso Eletti ha riferito che farà il possibile per tornare con la sua ex compagna Valentina. Il giovane ha detto anche che sta già provando a riconquistarla e che presto saranno più innamorati che mai.

Il ragazzo, inoltre, si è pentito di essersi avvicinato alla tentatrice Giulia ed ha rivelato che se potesse tornare indietro nel tempo avrebbe chiesto un falò di confronto immediato per uscire dal reality show mariano con la fidanzata. “Ce la metterò tutta per tornare con lei. Tra me e Valentina c’è un legame unico che è impossibile buttare via. Torneremo più innamorati che mai. A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme la nostra vita non sarà più come prima”, ha concluso il giovane. I due torneranno di nuovo insieme? Staremo a vedere prossimamente.

Nonostante nessuno dei due abbia rinnegato il sentimento… Valentina e Tommaso abbandonano #TemptationIsland da separati. pic.twitter.com/AoXd9RXPqP — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) July 5, 2021

La reazione del popolo del web

Ovviamente questa notizia ha scosso i numerosi telespettatori di Temptation Island che in queste settimane hanno visionato con grande interesse il reality show delle tentazioni. Secondo alcuni se la reunion avverrebbe significa che Valentina Tommaso si sono messi d’accordo per far parlare di loro. Mentre altri sono favorevoli che la 39enne e il 21enne si rimettano assieme.