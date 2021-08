Belen Rodriguez rimprovera Antonino Spinalbese: “Ora basta!”, tensione in casa

Belen Rodriguez riprende in pubblico Antonino Spinalbese

Senza ombra di dubbio Belen Rodriguez sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita. Infatti, la soubrette argentina un paio di settimane fa ha messo alla luce la sua secondogenita Luna Marì, nata dalla relazione col parrucchiere Antonino Spinalbese. In più, ad una sola settimana dal parto è tornata a lavorare, ovvero alle registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales.

Ovviamente, la donna condivide ogni momento passato con la bambina ma anche con il suo fidanzato sui social, per la gioia di tutti coloro che la seguono da tempo. Recentemente, ad esempio, la sudamericana ha postato un video in cui la coppia si trova a bordo di una sorta di golf cart, alla guida c’è il compagno che ne approfitta per accelerare un po’ facendo scoppiare a ridere l’ex di De Martino.Tuttavia lui non accenna a rallentare cosa che ha portato alla donna a rimproverarlo scherzosamente dicendogli ad alta voce di smetterla: “Ora basta! Basta, basta, basta”.

Polemiche per la modella argentina: il motivo

Come accennato prima, nonostante siano passati solo pochi giorni dalla nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata a lavorare. In questo periodo infatti, come ogni anno, si realizzano le registrazioni di Tu sì que vales, lo show che tornerà regolarmente in onda su Canale 5 a partire dal prossimo autunno.

Per tale ragione la modella sudamericana ha ricevuto una valanga di critiche sui social affermando che è imprudente andare a lavorare dopo poco tempo dal parto. A spegnere le polemiche ci ha pensato Veronica Cozzano, madre di lei. “Prenditela tu! Che problema hai? È un tuo problema”, ha replicato la donna ad un utente che aveva consigliato alla Rodriguez di prendersi una pausa.

Parto complicato per Belen Rodriguez? Il rumor

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo sono contenute alcune indiscrezioni sul parto di Belen Rodriguez. A quanto pare, come si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, durante la nascita della piccola Luna Marì sarebbero sorte delle complicazioni.

Ad avvalorare questo rumor, il fatto che la modella argentina una volta tornata al lavoro per registrare Tu sì que vales abbia accusato un malore al punto di essere sottoposta a tre flebo per recuperare le forze.