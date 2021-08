Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, appare preoccupata sui social

Sonia Bruganelli: “Più che altro ma quanto dura?”

Sonia Bruganelli nel corso di queste ore si è lasciata andare ad un piccolo sfogo sui social che ha come protagonista il Grande Fratello Vip. Si è giunti alla terza edizione condotta da Alfonso Signorini e adesso fervono i preparativi. Il realtiy show tornerà in onda su Canale 5 molto probabilmente il 13 settembre e secondo indiscrezioni potrebbe durare parecchi mesi. Dovrebbe giungere a conclusione a primavera inoltrata durando così 8-10 mesi, un record.

Ciò significa che i vip dovranno trascorrere mesi di reclusione forzata e che gli opinionisti avranno un impegno continuo. Questo è ciò che preoccupa particolarmente la moglie di Paolo Bonolis che ha condiviso sul suo account Instagram le foto della cena con Alfonso Signorini. L’opinionista è parecchio preoccupata e si chiede quanto durerà.

La donna in effetti è abituata a viaggiare e l’idea di dover rimanere in Italia per mesi o viaggiare con dei limiti di tempo non la fa dormire serenamente. Tra l’altro questa è lei la prima esperienza nei panni di opinionista. Solitamente Sonia riceve parecchi attacchi sui social a causa del suo carattere, cosi potrebbe dare modo al pubblico di cambiare idea o di confermarla avendone la peggio.

La durata del Gf non è stabilita, tutto dipende dall’andamento degli ascolti

Gli autori vogliono fare un tentativo perché l’ultima edizione, vinta da Tommaso Zorzi, è andata benissimo. È durata sei mesi e gli ascolti sono stati record, i telespettatori hanno più volte ringraziato Signorini per avere tenuto conpagnia. Ecco perché la prossima potrebbe concludersi a maggio, tutto dipenderà dall’andamento dello share perché qualora si dovesse verificare un flop si potrebbe andare anche verso una chiusura anticipata.

Accanto a Sonia Bruganelli siederà Adriana Volpe, ex concorrente della quarta edizione nel corso della quale a vincere fu Paola Di Benedetto. La bionda conduttrice tornerà a Mediaset, dove è stimata da Alfonso Signorini, che l’ha scelta per prendere il posto di Antonella Elia. Pupo quest’anno ha declinato l’invito per potersi concentrare sui prossimi impegni musicali in l’Italia e nel resto d’Europa.

Il cast probabile della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Intanto Alfonso Signorini sta lavorando notte e giorno per completare il cast della nuova edizione. Al momento non ci sono concorrenti ufficiali ma nomi ufficiosi tra cui quello dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Jo Squillo ed infine Gianmaria Antinolfi. Ultimamente si è tanto parlato anche di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia.