Flavio Insinna interrompe il gioco bruscamente e blocca la campionessa: “Ti ho smascherata”

Tranello a Il pranzo è servito

Per l’ennesima volta Flavio Insinna si è dimostrato essere un conduttore molto attento e scaltro con i concorrenti delle sue trasmissioni televisive. Da qualche settimana nel daytime di Rai Uno va in onda Il pranzo è servito, lo storico programma che a Mediaset è stato portato al successo dal compianto Corrado.

Recentemente il professionista romano ha teso un furbo tranello alla recente sfidante, Sabrina, della campionessa in carica Rosa Maria. La concorrente, ha attirato l’attenzione del padrone di casa grazie alla sua vivacità. Infatti, a quanto pare balla e canta durante le prove. Tuttavia, queste sue caratteristiche le si sono ritorte contro nell’ultima puntata. Il motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Flavio Insinna tuona: “Ti ho smascherata!”

Infatti, nel momento in cui il conduttore ha annunciato l’inizio del quiz di cultura generale, la concorrente Sabrina tendeva a prenotarsi prima della fine del quesito costringendo Flavio Insinna a ripeterla sempre per questione di regolamento.

Ad un certo punto, però, il conduttore romano ha deciso di interrompere il gioco all’improvviso, invece di terminare la lettura con la sfidante che si era già prenotata. Azione che ha fatto rimanere incredula quest’ultima perché il presentatore del format di Rai Uno ha esclamato: “Ti ho smascherato!”. Alla fine della puntata Sabrina è riuscita comunque a vincere e diventare la nuova campionessa della storica trasmissione. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Flavio Insinna criticato dal popolo del web

Qualche giorno fa Flavio Insinna è stato raggiunto da una valanga di critiche per un suo atteggiamento assunto in una puntata de Il pranzo è servito. In pratica una concorrente ha dato una risposta errata durante un gioco e l’avversaria involontariamente è scoppiata a ridere. Atteggiamento che non è piaciuto per nulla al padrone di casa che non ha perso tempo a riprenderla davanti a tutti. Infatti, non sono bastate le scuse di quest’ultima per calmare il presentatore.