Gaetano Curreri, il cantante degli Stadio: Grave malore sul palco

Gaetano Curreri è svenuto durante un concerto

Stava cantando ad un concerto a San Benedetto del Tronto, Gaetano Curreri. Un malore improvviso ed è svenuto sul palco. In questo momento si trova ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno. A comunicare la notizia gli stessi componenti della band Stadio su Facebook.

Lo spettacolo a seguito dell’incidente è stato subito sospeso. Il cantante era in procinto di eseguire il bis di uno dei suoi grandi successi, “Piazza Grande”, scritto dal grande amico Lucio Dalla. È successo tutto all’improvviso: un attimo prima leggeva il testo dal leggio, quello successivo si è accasciato. Prognosi riservata per il cantante, mentre tanti volti della musica nostrana si sono affrettati a esprimere i loro migliori auguri di guarigione, come Roby Facchinetti. Voci di corridoio parlano di ictus, ma ancora è tutto da accertare. Al momento il cantante Gaetano Curreri sembra essere stabile.

Purtroppo il cantante non è nuovo a questi malori sul palco. Successe già nel 2003. Ebbe un ictus durante il concerto ad Acireale. Un medico era presente e riuscì immediatamente ad individuare il malore. Ed è successo ancora nel 2019, Gaetano Curreri è svenuto mentre si stava esibendo durante un concerto a Castelraimondo.

Chi è Gaetano Curreri?

Gaetano Curreri aveva da poco compiuto 69 anni, il 26 Giugno 1952. Voce, leader e compositore del gruppo Stadio, ha collaborato con tanti artisti italiani: il già citato Lucio Dalla, Vasco Rossi, Noemi, Le Rondini, Loredana Bertè, Guccini, Samuele Bersani, Mario Biondi, e tantissimi altri.

A cambiare la vita al cantante è stato l’incontro con una grande icona della musica rock nostrana, Vasco Rossi. Insieme a lui fonda Punta Radio a Bologna. La canzone d’esordio degli Stadio – fondati da Curreri nel 1981 – fu “Grande figlio di p*****a” ed ebbe un grande successo.

Paroliere di grande successo, per Vasco Rossi scrisse Rewind, Un senso ed è sempre lui a scrivere un altro successo della musica italiana “Prima di partire per un lungo viaggio” di Irene Grandi, ma anche “E dimmi che non vuoi morire” di Patty Pravo. Ma solamente nel 2016 arriva al grande successo, grazie alla vittoria del Festival di Sanremo, con la sua band gli Stadio.

Curiosità su Gaetano Curreri

Gaetano Curreri è sposato da oltre 30 anni con una donna che si chiama Alessandra, di sei anni meno di lui, e non hanno figli. Queste sono tutte le notizie riguardo alla sua vita privata, tale è il livello di riservatezza del cantante. In queste ore difficili la moglie è al suo fianco per assisterlo.