Mara Venier e la sua rivelazione inaspettata su Alessia Marcuzzi

Mara Venier, la differenza tra i tipi di colleghi incontrati nel corso della sua carriera

Mara Venier, si parla ancora una volta della celebre conduttrice che adesso svela un retroscena inaspettato che ha a che fare con i colleghi di lavoro. Afferma che non sempre si riesce ad essere amici soprattutto quando prendono il sopravvento invidie e gelosie ed ha inizio la concorrenza, a volte spietata.

In campo televisivo oggi sono comuni le antipatie ed i rancori, pur di raggiungere il successo e ottenere visibilità si è disposti anche a rompere amicizie o amori. Ma non vale la stessa regola per tutti perchè dipende dal carattere di ognuno e dal valore che si è pronti a dare ai rapporti umani.

Nelle situazioni difficili c’è chi agisce con invidia e gelosia e chi invece è pronto a legare e ad aiutarsi non ponendo al primo posto se stessi e la carriera. Lei nel corso della sua lunga carriera ha avuto modo di conoscere parecchie persone di entrambe le tipologie. Tra le sue più grandi amiche figura il nome di una conduttrice Mediaset che si è recentemente distaccata dal mondo della tv, Alessia Marcuzzi.

L’amicizia tra Mara e Alessia dura da parecchi anni

La loro amicizia è nata da molto tempo, esattamente da quando entrambe lavoravano a Mediaset. Il rapporto è nato tra i corridoi. Alessia essendo molto più giovane della conduttrice Rai ha sempre cercato di imparare da lei prendendola come modello. Dall’altra parte Mara, non ha mai negato consigli sui segreti del mestiere. Hanno tanto in comune a partire dal carattere allegro ed esplosivo. Sono due donne dinamiche e questo ha permesso loro di entrare subito in sintonia. In molti hanno cercato di abbattere il rapporto ma nessuno ci è mai riuscito.

Mara è su Instagram, dedica la prima storia all’amica

Per Mara, non è più un segreto, usare i social non è facile. La conduttrice ha affermato di sentirsi spesso in difficoltà anche perchè appartiene ad un’altra epoca per cui ha un rapporto strano, particolare con questi nuovi modi di comunicare. Il suo rapporto è di amore ed odio. Ama condividere la sua vita con i followers ma afferma che non è la stessa cosa di averci a che fare in modo diretto in studio.

Parlarsi e guardarsi dallo schermo di un telefonino non le piace. Ma anche in questo caso ci ha pensato Alessia Marcuzzi ad aiutarla e l’ha iscritta su Instagram per dimostrarle che anche i social possono accorciare le distanze. Così Mara le ha dedicato la sua prima storia affermando: “Sto facendo la mia prima storia Instagram, ecco chi è la colpevole, è lei che mi ha iscritto“.