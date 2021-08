Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme a Capri (FOTO)

La coppia si ritrova durante le vacanze

La showgirl Elisabetta Gregoraci è stata sposata con l’imprenditore Flavio Briatore fino al 23 Dicembre 2017. La coppia era stata una delle più amate dello show business, lui grande imprenditore, all’epoca del loro fidanzamento anche direttore generale del team di Formula 1, ricco, anticonformista, con grande rilievo sociale, lei la bellissima super modella e presentatrice.

Si erano uniti in matrimonio nel 2008, e qualche anno dopo, il 18 marzo 2010, è nato il loro unico figlio Nathan Falco Briatore. La loro storia era una favola per tanti e ancora oggi i fans, vedendo le foto della famiglia riunita scattate a Capri, sognano un ritorno di fiamma tra i due.

Elisabetta Gregoracci, reduce dal lungo ed estenuante GFVip, ha raccontato quanto il loro legame si basi sul rispetto e la stima reciproca. Il figlio è al centro del loro interesse. La coppia ancora lavora insieme. Lei è socia di uno dei locali del ricco imprenditore e i loro rapporti sono molto distesi e rilassati. Come dimostrano anche le foto degli ultimi giorni.

Elisabetta Gregoraci biografia

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 Febbraio 1980. Le sue misure sono 90-62-89, Elisabetta Gregoraci altezza è 1.76. Fisico statuario, occhi marroni, una bellezza mediterranea. Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando è stata eletta Miss Calabria nel famoso concorso Miss Italia. Elisabetta Gregoraci ha sfilato per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani e stilisti internazionali come Egon von Fürstenberg.

Elisabetta Gregoraci ha lavorato anche come attrice in diverse commedie italiane con registi molto amati come Carlo Verdone in C’era un cinese in coma e Carlo Vanzina in Il cielo in una stanza. Ha fatto anche la valletta nel programma quiz a premi Il malloppo su rai Uno, condotto dal presentatore e cantante Pupo. La Gregoraci ha avuto anche problemi giudiziari. Nel 2006 è stata coinvolta in Vallettopoli, l’inchiesta giudiziaria condotta da Henry John Woodcock. Il suo nome è finito tra quelli segnalati per aver ottenuto lavori in televisione in cambio di favori sessuali. L’inchiesta finisce con l’archiviazione.

Elisabetta Gregoraci gossip

Elisabetta Gregoraci è molto attiva sui social, ci tiene a far conoscere ai suoi fan il suo lato più reale e genuino. Anche in quest'occasione del viaggio a Capri, ha postato su video e foto nelle storie della sua vacanza in cui mostra colazioni, cene, momenti di relax.