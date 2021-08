Elodie: una proposta interessante annuncia un autunno intenso

Elodie, più opportunità per lei a partire da questo autunno

Elodie annuncia di avere il futuro già scritto, le è arrivata una proposta tanto interessante che fa del suo autunno il più intenso mai visto prima. Chi ama la cantante deve cogliere l’opportunità al volo per non perderla mai di vista. A settembre uscirà il suo nuovo singolo, ma sono pronte altre date di appuntamenti che vedranno la cantante romana unica grande protagonista. Non c’è conferma ufficiale, ma a quanto pare Elodie prenderà il posto di Alessia Marcuzzi a Le Iene.

Qualche settimana fa è stato dato l’annuncio che dopo 25 anni di collaborazione, Alessia ha deciso di abbandonare la società ed il programma. Così Le Iene è andato alla ricerca della conduttrice dei sogni e lei era uno dei tanti nomi interessanti. Ma non è finita qui perchè in ballo ci sarebbe molto altro di più. Si parla anche di un nuovo programma musicale che andrà in onda su Canale 5.

Entrambi gli appuntamenti partiranno da Gennaio, mentre alla fine del 2021 la cantante sarà impegnata nella registrazione del nuovo album e con la promozione nelle radio, in tv ed in giro per l’Italia. Si muoverà con agilità e preparazione tra il mondo della musica considerato la sua comfort zone, quello della tv, un mondo per lei nuovo, tutto da scoprire anche se ha già avuto modo di fare esperienza all’ultimo Festival di Sanremo e poi arriverà un’altra grandiosa opportunità.

La cantante è pronta per muovere il grande passo nel mondo del cinema

Anche il cinema sta per aprirle le porte, sarà lei la protagonista assoluta del film ‘Ti mangio il cuore‘, diretto da Pippo Mezzapesa. Il film è ispirato all’omonima inchiesta seguendo la scia del romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Un racconto duro, di una realtà difficile anche da raccontare, che ha a che fare con la criminalità foggiana. Le riprese avranno inizio nel prossimo autunno.

La storia d’amore con Marracash prosegue

Per quanto riguarda il campo sentimentale, Elodie sta vivendo un periodo alquanto sereno. E’ fidanzata da ormai due anni con Marracash. La storia d’amore va a gonfie vele nonostante vari periodi di down che li hanno visti coinvolti, come molte altre coppie anche durante il periodo della quarantena in piena pandemia.

I due artisti si sono incontrati mentre lavoravano alla hit ‘Margarita’, così è scattato tra loro il colpo di fulmine e da quel momento in poi non si sono mai più separati. Non hanno figli, sono molto affiatati, ma almeno per il momento dopo la breve esperienza dello scorso anno, non hanno alcuna intenzione di andare a convivere perchè hanno bisogno ognuno dei propri spazi.