Marco Bocci ha lasciato Laura Chiatti: è andato via di casa

La crisi del settimo anno è arrivata anche per Marco e Laura

Marco Bocci e Laura Chiatti si sono sposati il 5 Luglio del 2004, dopo solo 2 mesi di frequentazione. In questi anni sono nati i due figli Enea e Pablo, rispettivamente di 6 e 5 anni. La coppia finora era apparsa molto unita e affiatata. Entrambi attori, Laura Chiatti aveva ridotto i suoi impegni lavorativi per prendersi cura della sua famiglia, mentre l’attore Marco Bocci continuava a lavorare a pieno ritmo.

Una coppia amata e seguita da migliaia di fan. Eppure ora sono in profonda crisi. Già da inizio settimana sono trapelate le notizie sulla crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti, ma ora la situazione sta precipitando.

A quanto si apprende dal giornale “Nuovo” Marco Bocci avrebbe lasciato il tetto coniugale in Umbria. L’attore è in attesa di prendere una decisione chiave sul matrimonio con Laura Chiatti. Ma perché si è arrivati a questa crisi? A quanto trapela – non dai diretti interessati – sembra che il motivo della rottura sia la gelosia di Laura Chiatti. L’ex star della fiction “Squadra Antimafia” sarebbe reo di aver stretto rapporti troppo intimi con un’attrice del nuovo set. Ma non si conosce l’identità della donna né se effettivamente ci sia stato qualcosa tra lei e l’amato attore italiano. Né si hanno smentite o dichiarazioni da parte di Laura Chiatti e Marco Bocci.

Marco Bocci biografia dell’attore

Marco Bocci ha 42 anni, è nato proprio in Umbria dove risiedeva con la moglie, il 4 Agosto 1978, a Marsciano. Si è diplomato in recitazione a Roma, al Conservatorio Teatrale di Arte Drammatica “La Scaletta”.

Moro, occhi verdi, Marco Bocci ha conquistato il pubblico italiano interpretando il commissario Nicola Scialoja nella fortunata serie tv Romanzo Criminale, che ha lanciato anche attori come Francesco Montanari, Vinicio Marchioni e Andrea Sartoretti, rispettivamente “il Libanese”, “il Freddo” e “Bufalo”.

Quando arriva nel 2012, Marco Bocci è già conosciuto dal pubblico italiano e la sua interpretazione del vicequestore Domenico Calcaterra fa innamorare tutti. Il protagonista avrà prima una relazione con Simona Cavallari, protagonista fino a quel momento, che poi verrà eliminata dalla serie; e poi con Giulia Michelini, la formidabile Rosy Abate che sarà protagonista anche di un sequel della serie. Marco Bocci dopo Squadra Antimafia si è diviso tra teatro, cinema e televisione, partecipando a numerose produzioni e anche al talent show di Maria De Filippi “Amici”.

Marco Bocci curiosità

Marco Bocci ama intrattenere i suoi fan e posta quotidianamente contenuti social, ma ovviamente non ha pubblicato nulla sulla moglie. Per seguirlo su Instagram il link è: https://www.instagram.com/marcoboccireal/