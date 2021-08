Maria Elena Boschi attaccata dal giornalista Andrea Scanzi per i piedi (FOTO)

La critica ai piedi di Maria Elena Boschi

A suscitare il commento non richiesto del giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi è stata una foto che ritrae Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova sedute insieme con le scarpe estive aperte. Racconta il quotidiano Libero che il giornalista premiato al Femà come “Personalità della cultura, del giornalismo e dello spettacolo”, nonché promotore della divulgazione giornalistica, avrebbe commentato negativamente i piedi di Maria Elena Boschi definendoli i “più brutti della politica italiana”.

Tuttavia la critica podologica non appare né su Facebook né su Twitter. Ma che fra la capogruppo alla Camera di Italia Viva, la Boschi e il giornalista Andrea Scanzi, non scorra buon sangue, è cosa risaputa.

Da poco la Boschi ha duramente contestato Andrea Scanzi per aver ricevuto il vaccino saltando la fila grazie al fatto che figura come caregiver per i genitori anziani, dopo aver però aver detto tempo addietro che il covid è paragonabile ad un raffreddore. L’accusa mossa a Marzo di quest’anno è abbastanza grave. Maria Elena Boschi imputa ad Andrea Scanzi di aver fatto il “furbetto” del vaccino, superando le altre persone prima di lui.

Nel mirino dell’accusa di Maria Elena Boschi è finita anche la giornalista Lilli Gruber, infatti la deputata ha incitato la giornalista a sollecitare delle risposte da parte di Andrea Scanzi in merito all’affaire vaccino. Una polemica questa finita nel dimenticatoio ormai, ma non per i diretti interessati, visti i commenti sui piedi di Maria Elena Boschi. (Continua dopo la foto)

Maria Elena Boschi biografia

Maria Elena ha 40 anni. Nata il 24 Gennaio 1981, è un avvocato. Cattolica, ha militato nella gioventù cattolica per tutti gli anni dei suoi studi. Da avvocato ha ricoperto incarichi prestigiosi, come il ruolo di esaminatrice nella Scuola di specializzazione per le professioni legali a Firenze.

La Boschi ha esordito in politica nel 2008, durante le primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Firenze. Grande amica di Matteo Renzi e sua alleata fedele, ha fatto parte della segreteria del Partito Democratico, dopo la vittoria di Renzi. Insieme a lui è stata responsabile di una riforma costituzionale, chiamata appunto Riforma costituzionale Renzi – Boschi.

Investita dalle polemiche nel dicembre 2015 in seguito all’apertura del “caso Banca Etruria”, è stata scagionata da ogni accusa.

Chicche sulla donna

La Boschi è attualmente fidanzata con l’attore Giulio Berruti, con il quale è apparsa in diverse occasioni pubbliche con critiche e apprezzamenti da parte dei vari followers e commenta sui social.