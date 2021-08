“L’erba del vicino è sempre più…”: cosa esce di bocca all’ospite, il gelo di Roberta Capua

La gaffe di Alessio Poeta mette in imbarazzo Roberta Capua

Nell’ultima puntata settimanale di Estate in diretta una gaffe clamorosa ha messo in forte imbarazzo la padrona di casa dello show pomeridiano di Rai Uno. Infatti, il suo inviato, Alessio Poeta, ha completamente sbagliato un famoso proverbio. Lo scivolone è accaduto mentre in studio si parlava di amicizia.

“Vi siete mai innamorati del partner di un amico o di un’amica?”, ha chiesto l’ex Missi Italia che giorni fa ha ripreso in diretta il presidente della Sampdoria Ferrero. “Sempre l’erba del vicino è sempre più buona”, ha replicato il giornalista che generalmente si occupa di gossip. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in studio.

Ilarità nello studio di Estate in diretta

Ma non è finita qui. A quel punto la padrona di casa di Estate in diretta Roberta Capua è intervenuta immediatamente, cercando di correre ai ripari, ma il danno era stato già fatto: “Più verde, l’erba del vicino è sempre più verde”. Ovviamente i pochi presenti nello studio romano si sono messi a ridere per la gaffe dell’inviato.

Ad alleggerire il clima è stato il noto comico romano Antonio Giuliani: “Vorrei sapere dov’è quel giardino”. Qualche istante prima di questo episodio, nel contenitore pomeridiano di Rai Uno si era parlato anche del ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck a 20 anni dal loro primo flirt: “E’ una trovata pubblicitaria non le credete”, ha assicurato il giornalista Alessio Poeta.

Chi è Alessio Poeta?

Per chi non lo conoscesse, Alessia Poeta è un giornalista e redattore del magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. Inoltre è un opinionista fisso a Estate in diretta. Tempo fa, però, è stato spesso ospite a Vieni da me di Caterina Balivo, sempre su Rai Uno, e a Ogni Mattina, su Tv8, dove un anno fa fu protagonista di una clamorosa discussione con il critico d’arte e Parlamentare Vittorio Sgarbi.