Uomini e Donne, “Gemma Galgani? Ora che resti a casa”: che umiliazione per la dama torinese

Karina Cascella contro Gemma Galgani

Dopo essersi ritirata dalle scene, o meglio rifiutato di partecipare ai talk di Barbara D’Urso, l’opinionista Karina Cascella è tornata a tuonare. Questa volta la ragazza ha preso di mira Gemma Galgani, che dopo questa calda estate è pronta a tornare al Trono over di Uomini e Donne. La dama torinese sono quasi tredici anni che cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi ma con scarsi risultati, infatti ad ogni fine stagione esce sempre da sola. Per tale ragione l’ex corteggiatrice ha sottolineato tutto questo strano comportamento della 71enne torinese.

“Forse sarebbe ora che stesse a casa sua”, ha tuonato l’ex di Angelucci. Per poi continuare così: “Nel 2008 fui chiamata per partecipare alla Talpa. Maria mi disse: ‘Vai, vinci e torna’. E così fu, io partecipai, vinsi e tornai. Ma ero rimasta incinta di Ginevra e nata lei sono tornata a Uomini e Donne dopo due anni. Però facevo fatica a fare Roma – Milano, Salvatore faceva un lavoro che lo portava spesso in giro e uno dei due dove scegliere di fermarsi e io ho scelto di stare con la mia bambina”.

L’affondo a Tommaso, Francesco e Alba Parietti

Ma lo sfogo di Karina Cascella non si è limitato solo sulla Galgani, infatti immediatamente dopo si è scagliata anche contro Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. La loro amicizia è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e, a quanto pare, dopo alcuni mesi è giunta al capolinea per motivi che nessuno dei due ha spiegato.

L’opinionista ha puntato il dito anche su Alba Parietti. “Poi la mamma di Oppini, fosse una volta che si facesse gli affari suoi. Non sia mai che non si parli di lei…“, ha sentenziato l’influencer. A tal proposito la Cascella ha fatto presente di non aver ricevuto nessuna proposta come concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Karina Cascella contro Manuela e Stefano di Temptation Island

Subito dopo Karina Cascella ha preso di mira anche Manuela e Stefano di Temptation Island 2021. Lei si sta frequentando Luciano Punzo e Stefano con Federica. Stando all’opinionista, in questa vicenda ci sarebbe lo zampino della televisione, ossia la voglia di popolarità che entrambi hanno.

Ora che i riflettori del piccolo schermo sono spenti l’ex di Salvo Angelucci è sempre arrabbiata più che mai. Per quale motivo questo atteggiamento velenoso? Per caso vuole tornare popolare a tutti i costi oppure si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa?