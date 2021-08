“Follemente innamorata di lei”: Belen Rodriguez, la ragazza per cui ha perso la testa dopo il parto

Belen Rodriguez ha ‘perso la testa’ per una ragazza

Dopo aver messo al mondo la sua secondogenita Luna Marì è arrivata una grande sorpresa per Belen Rodriguez. Infatti, la soubrette ha avuto modo di conoscere una ragazza, in ambito lavorativo, è da qual momento ha perso la testa per lei.

No, non preoccupatevi, con il compagno Antonino Spinalbese la storia d’amore procede senza alcun intoppo. Semplicemente, la conduttrice di Tu sì que vales, la quale giorni fa ha accusato un malore nel backstage, ha “preso una cotta” per un’altra protagonista dei programmi mariani. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e altre informanzioni sull’ex moglie di Stefano de Martino.

La soubrette argentina pazza per Giulia Stabile

Ebbene sì, la ragazza in questione non è altro che Giulia Stabile, la giovane danzatrice che ha vinto la 20esima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. La ragazza e fidanzata di Sangiovanni, grazie alla sua simpatia è riuscita a conquistare tutti e, con discreta evidenza, anche Belen Rodriguez.

A testimoniare ciò che stiamo scrivendo è una clip nella quale la modella argentina ha detto a chiare lettere di essere “follemente innamorata” della ballerina. E ancora, la soubrette ha aggiunto di avere due figlie femmine: Luna Marì, e appunto Giulia Stabile.

Belen Rodriguez e le possibili complicazioni durante il parto

Negli ultimi giorni di i Belen Rodriguez in rete e sui giornali di gossip si era tornati a parlare per alcuni rumors circa il recente parto di Luna Marì, avvenuto in una clinica di Padova. Stando a quanto riportato da Nuovo, magazine diretto da Riccardo Signoretti, il parto sarebbe stato abbastanza difficile.

La soubrette argentina avrebbe accusato alcuni malesseri e forti dolori. Per fortuna, tutto è andato per il meglio e madre e bambina stanno bene. Inoltre, nelle ultime ore la conduttrice di Tu sì que vales è stata menzionata in una lettera che Federica, fidanzata dell’ex cavaliere del Trono over Simone Bolognesi ha scritto a quest’ultimo.