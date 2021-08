Grande Fratello Vip 6, retroscena cast: “Sophie Codegoni prima inquilina grazie a Corona”

Sophie Codegoni nuova concorrente del GF Vip 6?

Ormai è ufficiale: da lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5 prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel frattempo, in rete iniziano a circolare rumors sui presunti concorrenti che entreranno nella casa di Cinecittà.

Nelle ultime ore, Alessandro Rosica ha lanciato una nuova indiscrezione riguardante una possibile nuova inquilina del loft più spiato d’Italia. Si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni che, stando all’esperto di gossip, è avvantaggiata grazie alla sua relazione sentimentale con Fabrizio Corona.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica

Nello specifico, da tempo gira voce che Sophie Codegoni dovrebbe essere una nuova concorrente della casa del Grande Fratello Vip 6. C’è da sottolineare che non è la prima volta che gli autori del reality show di Canale 5, pescano degli inquilini del cast dai protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Ad esempio Andrea zelletta, Andrea damante, Giulia De Lellis e tanti altri.

L’ex tronista 19enne, finita ultimamente al centro della cronaca rosa per un presunto flirt con Fabrizio Corona, al momento non ha detto nulla a riguardo. A fare un po’ di chiarezza su tutta la vicenda ci ha pensato Alessandro Rosica, che attraverso il suo account Instagram ha confermato che l’ex volto del Trono classico sarà una delle concorrenti della sesta edizione del GF Vip condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

Sophie inquilina del GF Vip 6 grazie a Fabrizio Corona?

Attraverso il suo profilo Instagram, Alessandro Rosica ha fatto sapere: “Sophie Codegoni è la prima inquilina ufficiale della casa del Grande Fratello Vip 6. Adesso è certo. Grazie a Fabrizio Corona si è aggiudicata l’ingresso, tramite l’amico Signorini”.

Quindi, stando a quanto riporta il noto influencer, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, l’ex tronista si ritroverebbe a vivere la sua seconda esperienza sul piccolo schermo all’interno della del loft di Cinecittà. Se fosse confermato, la 19enne una volta dentro potrebbe avere il modo di parlare anche della sua relazione con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.