Sossio Aruta stronca Temptation Island: “Un ricordo da cancellare”

Sossio Aruta torna a parlare di Temptation Island

Dopo la sua lunga esperienza al Trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta nel 2018 ha partecipato alla versione vip di Temptation Island insieme alla compagna Ursula Bennardo. Tuttavia, quella scelta di coppia di far parte del reality show delle tentazioni ha comportato delle conseguenze negative. Infatti, al termine del programma i due si sono lasciati nuovamente per poi rimettersi insieme dopo il loro ritorno al parterre senior.

Nel villaggio sardo lo sportivo campano si era fatto ammaliare dalla single Sara e le immagini di certo non sono piaciute alla sua fidanzata. A tal proposito, in una recente intervista concessa al periodico Mio, l’ex cavaliere ha detto: “Rivedere Temptation Island sicuramente mi ricorda la mia esperienza nel programma. Non è stato un momento felice quello, ma è pur sempre un ricordo… da dimenticare!”.

L’ex cavaliere duro sulla sua esperienza nel reality show delle tentazioni

Intervistato dal settimanale Mio, Sossio Aruta è tornato a parlare della sua esperienza a Temptation Island Vip avvenuta nel 2018. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha ricordato uno dei momenti più brutti degli ultimi tempi perché quella esperienza l’allontanarono dalla sua compagna Ursula Bennardo.

“E’ stato brutto perché abbiamo litigato subito, prima di separarci, e credo che questo abbia compromesso l’intera permanenza sull’isola”, ha dichiarato l’ex calciatore campano alla rivista. Per fortuna poi si sono ritrovati e da un paio d’anni sono felici insieme alla loro piccola Bianca.

Sossio Aruta fa un avvertimento a coloro che vogliono fare Temptation Island

Sossio Aruta, sempre nella medesima intervista per il noto periodico Mio è tornato sull’esperienza di Temptation Island Vip, lanciando come un avviso a chi aspira a partecipare al reality show delle tentazioni di Canale 5.

“E’ un’esperienza che può far capire alcune cose”, ha concluso l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne. Intanto, settimane fa in un’altra intervista lo sportivo campano ha fatto sapere che la compagna Ursula Bennardo avrebbe il desidero di partecipare al Grande Fratello Vip.