Stefania Orlando svela se è ancora amica di Tommaso Zorzi: “Non viviamo un rapporto quotidiano…”

I rapporti tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello vip sa perfettamente che Tommaso Zorzi ha stretto una particolare amicizia con altri due concorrenti del reality show di Canale 5: Francesco Oppini e Stefania Orlando. Ma se con il figlio di Alba Parietti ha ufficialmente chiuso qualsiasi tipo di rapporti, con la conduttrice romana continua a sentirsi e ogni tanto si vedono.

“C’è un bel legame tra me e Tommaso Zorzi, ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano. Lui mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età. Ha un background importante, a volte nella Casa non mi rendevo conto di parlare con un ragazzo così giovane. E poi quel suo sguardo profondo”, ha fatto sapere la moglie di Simone Gianlorenzi in una recente intervista rilasciata al magazine Vero.

Lo sfogo di Francesco Oppini

Ma se tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando l’amicizia è rimasta, con Francesco Oppini no. Il figlio di Alba Parietti e il rampollo meneghino hanno chiuso ogni rapporto per volontà del 26enne. Infatti, sembra che quest’ultimo sia venuto a conoscenza di alcuni scivoloni omofobi del passato dell’imprenditore piemontese.

A commentare questa notizia è stato anche il 38enne: “Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali quelle frasi che, per quanto infelici, sono state ascritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo. Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche posto più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione”.

Le dichiarazioni di Alba Parietti

Prima di Francesco Oppini, a replicare a delle frecciatine da parte di Tommaso Zorzi era stata la madre Alba Parietti. Quest’ultima, infatti, attraverso i social anche se non ha fatto nomi è evidente che il suo discorso era rivolto al rampollo milanese.

“Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco”, ha scritto la soubrette piemontese.