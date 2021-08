Milly Carlucci e Amadeus alleati, indiscrezioni in Rai: la mossa contro la De Filippi

Amadeus e il suo nuovo show anticipa per contrastare la De Filippi

Ebbene sì, Rai Uno corre ai ripari. La prima rete della tv di Stato è pronta a schierare le corazzate per cercare in tutti i modi di ridimensionare lo strapotere di ascolti di Maria De Filippi nel sabato sera. Infatti, a settembre andrà in onda Arena 60, 70, 80, la grande discoteca all’aperto che verrà realizzata all’Arena di Verona e sarà condotta da Amadeus.

Il La trasmissione televisiva, stando a delle indiscrezioni, dovrebbe anticipare la messa in onda. Infatti, in un primo momento il format era previsto per sabato 2 e 9 ottobre, in prima serata. Poi i vertici di Viale Mazzini avrebbero deciso nelle scorse ore di trasmettere lo show musicale da sabato 25 settembre, quindi anticipandola di una settimana. Andiamo a conoscere le altre possibili mosse della Rai.

Alessandro Cattelan posticipato alla domenica per evitare il disastro

Tale scelta, anche se azzardata, nasce dal fatto che proprio quel sabato avrebbe dovuto andare in onda Da grande, lo spettacolo di varietà condotto da Alessandro Cattelan, che però è stato spostato il giorno dopo, ovvero domenica sera.

Per quale ragione? Per preservare il nuovo arrivato in Rai e non farlo partire con uno scontro col colosso Tu Si Que Vales. Infatti, mettersi contro il talent show prodotto da Maria De Filippi potrebbe essere una disfatta sul fronte dello share e degli ascolti.

Milly Carlucci anticipa con Ballando con le Stelle 16?

Stando a dei rumors, sabato 18 settembre la prima rete Rai dovrebbe mandare in onda un film, con molta probabilità anticipato da una puntata estesa dei Soliti Ignoti – Il ritorno, sempre di Amadeus che chiuderebbe attorno alle ore 22. Il 25 settembre e il 2 ottobre sarà il turno di Arena 60, 70, 80.

Mentre, il noto portale web Tv Blog ha fatto sapere ai suoi lettori che nella tv di Stato starebbero spingendo per far sì che Milly Carlucci anticipi l’inizio della 16esima edizione di Ballando con le Stelle di una settimana. In pratica, si sta optando per far iniziare lo show sabato 9 ottobre 2021. Un’idea sempre nell’ottica di mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata Tu Si Que Vales e Maria De Filippi.