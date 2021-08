Lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, spuntano nuovi retroscena dalla Parietti: “Mai la tolleranza deve diventare sottomissione” (FOTO)

In questi giorni sta tenendo banco sul web un argomento molto intrigante che riguarda una lite avvenuta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due, da grani amici nella casa del GF Vip, si sono trasformati in nemici. Il loro amore folle ha lasciato via via il posto al rammarico e al rancore.

Ma cosa sarà mai accaduto tra loro per giungere fino a questo punto? Sul web sono trapelate diverse indiscrezioni a riguardo. A fornire un quadro un po’ più certo dell’accaduto è stata Alba Parietti. La madre del commentatore sportivo ha fatto delle dichiarazio9ni piuttosto pungenti.

Perché p nata la lite tra Tommaso e Francesco

Secondo quanto trap0elato sui social negli ultimi giorni, pare che a causare la lite tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi siano state alcune incomprensioni verificatesi tra i due. Dopo un certo allontanamento da parte del figlio della Parietti, Tommaso avrebbe cominciato a scagliarsi contro il suo ex amico. A generare la goccia, che ha poi fatto traboccare il vaso di pandora, pare siano stati alcuni commenti discriminatori fatti da Francesco diversi anni fa.

Tommaso avrebbe rivangato la questione portando alla luce quanto accaduto. Tale gesto è stato visto come una sorta di tradimento imperdonabile da parte del commentatore sp0ortivo e della sua famiglia. Sulla vicenda è intervenuta soprattutto mamma Alba, la quale ha reputato incommentabile e imperdonabile il comportamento adoperato dall’influencer. Secondo il suo punto di vista, dunque, Zorzi non sarebbe mai stato sincero nei confronti di suo figlio, perché un vero amico9 non approfitta mai delle cadute di una persona casa per marciarci su.

Le nuove stoccate di Alba Parietti

Dopo aver pubblicato queste parole, però, Alba Parietti ha deciso di aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda. In particolar modo, la donna ha lanciato delle stoccate, che in molti ritengono siano riferite alla lite avvenuta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Nello specifico, la donna ha detto che quando le cose non funzionano in un determinato tipo di rapporto, non bisogna fare altro che andare via in silenzio. In certi casi, infatti, le parole non servono e sono decisamente di troppo.

Inoltre, la protagonista ha asserito che la sopportazione e la comprensione verso il prossimo non deve mai trasformarsi in sottomissione. Questo, probabilmente, è ciò che stava accadendo al rapporto tra suo figlio e il vincitore del GF Vip 5. Per tale ragione, è stato necessario determinare un cambiamento radicale e una rottura drastica. Intanto, Tommaso ha rimosso il segui da Instagram ed ha deciso di non commentare più l’accaduto.