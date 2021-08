Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Briatore? Fan polemici: “Avrà finito i soldi”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme?

Elisabetta Gregoraci ha vissuto un anno abbastanza ricco di colpi di scena. Infatti, dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 5 intraprendendo un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Una volta uscita pare che abbia trovato di nuovo il sorriso al fianco dell’ex marito Flavio Briatore. Almeno è la voce che gira in rete da qualche tempo.

Infatti, nelle ultime ore la conduttrice di Battiti Live è stata pizzicata dai paparazzi mentre era in giro col figlio Nathan Falco e appunto l’ex manager della Formula 1. I tre sono stati avvistati nella meraviglia isola di Capri per presenziare ad un evento. Tuttavia, questa possibile reunion ha fatto storcere il naso al popolo del web che non ha perso tempo a criticare l’ex gieffina.

I due ex coniugi avvistati mano nella mano a Capri

Nelle ultime ore Flavio Briatore, sul suo account personale Instagram, ha postato un selfie in cui si mostra contento e sorridente insieme all’ex moglie Elisabetta riaccendendo la speranza dei fan che vorrebbero rivederli di nuovo marito e moglie. Nonostante queste indiscrezioni, i diretti interessati al momento non hanno confermato ma meno smentito le indiscrezioni su un loro possibile ritorno di fiamma.

La soubrette e l’imprenditore, per ora, preferiscono non rispondere e sui vari social network non pubblicano nulla a riguardo. Nel frattempo, però, dopo gli scatti che li mostrano uno vicino all’altra “mano nella mano” a Capri, non sono mancate le critiche e le polemiche nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il motivo?

La reazione del popolo del web alla possibile reunion Gregoraci-Briatore

Sui vari social network in tanti si sono scagliati contro Elisabetta Gregoraci. “I soldi farebbero tornare l’amore a chiunque”, ha scritto un internauta commentando la voce di gossip su un presunto ritorno di fiamma per Flavio Briatore e la conduttrice di Battiti Live 2021.

“I soldi sono finiti e non bastavano più, per quello c’è stato il ritorno di fiamma”, ha scritto un altro utente sui social. “Sono finiti i soldi in banca. Lei ama i soldi e la bella vita, lui è solo un ricco arrogante”, ha replicato un altro soggetto scagliandosi duramente contro i due ex coniugi.