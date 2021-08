Rosalinda Cannavò pesantemente insultata sul web, lei sbotta: “Meglio grassa che cafona…” (VIDEO)

La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga procede senza troppi intoppi, tuttavia, l’ex gieffina continua ad essere pesantemente insultata da alcuni utenti del web. Il motivo di tanto sgomento risiede nel fatto che alcuni haters p0roprio non riescono a digerire il fatto che Andrea si sia fidanzato con lei.

Al di sotto di uno delle ultime foto pubblicate dalla coppia, infatti, sono comparsi degli insulti che stanno generando parecchio sgomento. Adua non ha resistito ed ha replicato a tono alle accuse. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Perché Rosalinda è stata insultata

In queste ore, Rosalinda Cannavò è stata pesantemente insultata da alcuni utenti di Instagram. La dama ha pubblicato, come sempre, delle foto e dei video in cui appare felice e sorridente in compagnia del suo amato. Ad ogni modo, al di sotto di uno di questi8 contenuti, alcune persone sono intervenute per fare dei commenti negativi legati al fisico della protagonista. In particolar modo9, un utente ha detto di non riuscire a comprendere come sia possibile che un ragazzo così bello e con il fisico scolpito come Andrea sia riuscito a fidanzarsi con una persona così grassa.

Il corpo di Rosalinda, dunque, è stato reputato eccessivamente formoso per gli standard del web e del mondo dello spettacolo. Dinanzi questi attacchi, però, la Cannavò ha deciso di non rimanere in silenzio ed ha replicato. In particolar modo, la dama ha detto di preferire di gran lunga essere “grassa”, così come definita dall’hater in questione, piuttosto che cafona e retrograda come certe persone.

La replica della Cannavò

Dopo essere stata insultata e aver replicato, Rosalinda Cannavò ha accompagnato il tutto con un gesto alquanto eloquente, ovvero, quello in mediante il quale ha mandato a quel paese tutti coloro i quali le vogliono male. Per quanto riguarda Andrea, invece, il ragazzo ha preferito non intervenire sulla vicenda. Il giovane, invece, ha pubblicato dei video in cui ha dichiarato di aver mangiato moltissimo insieme alla sua compagna. Questo, molto probabilmente, per enfatizzare il concetto secondo cui i due non danno minimamente importanza al peso.

Ricordiamo che questo è un tema molto caro a Rosalinda, in quanto diversi anni fa ha sofferto di anoressia. Proprio per questo motivo, i commenti degli haters volti a colpire proprio questo tallone d’Achille fanno ancora più effetto e generano ancora più sgomento del solito.