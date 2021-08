Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, la segnalazione: “Storia totalmente costruita”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno fingendo?

Oltre all’attacco diretto ai suoi haters che l’accusano di essere grassa, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nelle ultime ore sono finito ancora una volta al centro del gossip. Dopo la loro esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la 28enne messinese e l’agente immobiliare non si sono mai lasciati, testimoniando più volte che la loro storia d’amore è vera e procede nel migliore dei modi.

Tuttavia, la pensa diversamente Alessandro Rosica, l’investigatore vip. Quest’ultimo, infatti, sui suoi canali social ha fatto sapere che la coppia di ex gieffini stanno recitando, ossia che la loro relazione sentimentale è solo fittizia.

Il retroscena di Alessandro Rosica

In questi cinque mesi Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno dato più volte dimostrazione di amarsi veramente. Ma stando alle recenti dichiarazioni di Alessandro Rosica, quella dei due ex gieffini non sarebbe una relazione sentimentale vera bensì costruita ad hoc per finire sul piccolo schermo e sui giornali e riviste di gossip e pettegolezzi.

“Storia televisiva, totalmente costruita. I famosi Zengavo, formati da Rosalinda e Andrea: non credo assolutamente a ciò che vedo. Una tiritera creata ad hoc per fare follower, gossippate, giornali e tv”, ha tuonato l’esperto di gossip sul suo account Instagram. Un clamoroso retroscena sulla coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip 5 che ha lasciato i fan dei due ragazzi senza parole e con l’amaro in bocca per la rabbia.

Le pesanti accuse di Rosica su Rosalinda Cannavò

Sempre sul suo canale social, Alessandro Rosica ha continuato così il suo discorso: “Rosalinda non mi ha mai convinto, lui con la faccia del bravo ragazzo perfettino ancor meno. Sono sempre lì a fare le vittime indifese, quando invece sanno bene cosa stanno facendo e dove vogliono arrivare”.

In pratica, frasi molto forti che di certo non sono passate inosservate ai sostenitori della coppia e quasi sicuramente porteranno la 28enne siciliana e la sua dolce metà ad intervenire e chiarire. Ricordiamo che dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia l’attrice di Ares Film è stata sempre molto attiva su Instagram rispondendo ai follower e replicando a tutti coloro che l’hanno aspramente criticata.