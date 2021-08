Oroscopo 3 agosto 2021: Pesci in cerca di stabilità, Acquario favoriti

Le previsioni dell’oroscopo del 3 agosto denotano che i Pesci sono alla ricerca di un po’ di stabilità. Gli Acquario sono favoriti, mentre gli Ariete sono un po’ stressati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete piuttosto stressati, pertanto, è il caso di prendersi una pausa. Se non lo avete ancora fatto, meglio ritagliarsi qualche momento per rilassarsi, magari in compagnia di una persona cara o dei vostri amici. Dal punto di vista professionale è opportuno tirare delle somme. Siate cauti.

Toro. L’Oroscopo del 3 agosto vi invita a prestare attenzione alle persone con le quali vi relazionerete. Non tutti si comportano in modo sincero nei vostri confronti, pertanto, è il caso di essere più assennati. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto è meglio valutare attentamente i pro e i contro.

Gemelli. Interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Coloro i quali sono alla ricerca dell’anima gemella avranno la possibilità di mettersi nuovamente in carreggiata. Se state aspettando qualche risposta dal punto di vista professionale, invece, è opportuno non fare passi affrettati.

Cancro. Bone occasioni sul fronte del lavoro. Presto potreste ricevere delle interessanti risposte. Se siete in balia di un nuovo rapporto sentimentale è opportuno non essere troppo pesanti e petulanti. Ricordate che in un mondo come quello in cu8i viviamo è necessario agire con maggiore leggerezza in certi casi.

Leone. Il Sole entra nel vostro segno e questo vi rende particolarmente fedeli. Sia con gli amici che in amore siete particolarmente affidabili. Siete precisi e meticolosi per quanto riguarda il lavoro. Se siete in attesa di un cambiamento professionale è opportuno iniziare a costruire le basi.

Vergine. Aspettate prima di prendere decisioni importanti sul fronte dei sentimenti. Se qualcuno vi ha deluso cercate di essere più razionali. Spesso tendete ad agire mossi dall’impulso e questo potrebbe spingervi a compiere delle scelte errate. Meglio giocare il tutto per tutto sul lavoro.

Previsioni 3 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buone occasioni in campo lavorativo. I nati sotto questo segno sono baciati dalla fortuna nel corso della prima settimana di agosto. Se state ipotizzando di cambiare professione, o di intraprendere delle nuo9ve attività, questo è il momento giusto. In amore, invece, è opportuno essere più cauti.

Scorpione. L’Oroscopo del 3 agosto vi invita a darvi da fare sul fronte professionale. Ci sono molte cose a cui pensare, quindi, chi ben comincia è a metà dell’opera. Dal punto di vista delle relazioni, invece, state attraversando un periodo piuttosto florido, godetevelo.

Sagittario. Le buone notizie sono sempre cosa gradita e in questo periodo potreste riceverne una che vi cambierà il costo della giornata. Cercate di non far dipendere il vostro umore da qualcun altro. Siete voi padroni di voi stessi e delle vostre emozioni, quinti, cercate di essere attenti.

Capricorno. Buone occasioni per voi. Sia in campo sentimentale sia professionale siete molto decisi. Se state cominciando un nuovo progetto aspettate che cominci settembre. Il mese in corso, infatti, potrebbe creare qualche rallentamento sotto il punto di vista delle novità.

Acquario. Giornata molto promettente. In campo professionale molti di voi si sono rimessi in carreggiata. Dal punto di vista delle relazioni, invece, è opportuno prestare attenzione ai nuovi incontri. Ci sono delle novità all’orizzonte, quindi, è bene avere sempre gli occhi aperti.

Pesci. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento un po’ turbolento. Ci so9no delle situazioni in ballo che fareste bene a rivalutare. I cambiamenti sono all’ordine del gio9rno ma, mai come in questo periodo, sentite il bisogno di un po’ di sana e normale routine.