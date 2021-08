Fariba Tehrani, brutta storia dopo L’Isola: “Stava facendo la diagnosi con la cartella di un altro paziente”

Disavventura per Fariba Tehrani

Nonostante siano passati alcuni mesi dalla conclusione de L’Isola dei Famosi 15, Fariba Tehrani continua a manifestare dei problemi di salute. Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram l’ex naufraga ha fatto sapere ai follower di una disavventura che le è accaduta al pronto soccorso.

Totalmente indignata per quanto successo, la madre di Giulia Salemi ha detto: “Sono a dir poco basita”. Duro sfogo causato da una strana e assurda visita medica alla quale si è sottoposta.

Il racconto choc dell’ex naufraga dell’Isola 15

Attraverso delle clip condivise tra le Stories di Instagram, Fariba Tehrani ha avuto un duro sfogo causata da una negligenza di un medico. l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 ha esordito così:

“Ciao amici praticamente il pronto soccorso dopo che mi ha fatto aspettare un sacco di tempo ieri per la pancia che si gonfia ha detto che non capisce niente, non sa cosa può essere”. Immediatamente dopo la madre di Giulia Salemi, ha messo al corrente i suoi seguaci di un altro suo problema: “Per quanto riguarda la guancia ha detto che non capisce, devo andare dallo specialista oggi”.

Ma non è finita qui. Infatti, dopo la donna è scesa nei particolari rendendo noto un retroscena davvero destabilizzante: “Ho dimenticato di dirvi una cosa, questo dottore stava facendo la diagnosi con la cartella di un altro cliente e per fortuna che mi sono accorta. Io ho detto guardi che non è mia. Assurdo. Subito ha cominciato a scrivere cortisone, antibiotici, tachipirina. Io basita”.

Rabbia e delusione per Fariba Tehrani

Dopo aver informato i suoi follower di Instagram di aver pagato 84 euro per questa visita bizzarra, Fariba Tehrani ha mostrato tutta la sua contrarietà e delusione per quello che era appena accaduto. “Mi hanno detto che non capiscono cosa ho nella pancia. Non mi hanno fatto neanche l’ecografia. Bella roba, era meglio andavo dal privato. Adesso ho 38 e mezza di febbre”, ha tuonato la madre di Giulia Salemi. Per fortuna quest’ultima sta bene anche se continua ad avere qualche acciacco. “Io sono una forte comunque”, ha concluso la donna.