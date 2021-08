“Ormai è finita”: Stefania Orlando rammaricata col marito Simone, l’annuncio sulla vacanza

Stefania annuncia che le sue vacanze sono terminate

No nonostante siamo in piena estate per Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi le vacanze sono terminate. la coppia dopo aver sopportato il grande caldo della Capitale si sono concessi una vacanza di una settimana in Puglia. Ovviamente i due innamorati si sono portati dietro la loro cagnolina Margot che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere nella casa del Grande Fratello Vip 5.

A tal proposito, la conduttrice che a settembre sarà a Tale e Quale Show 2021 come concorrente, ha voluto ironizzare su Instagram. In che senso? Ovvero, attraverso delle Stories l’ex gieffina ha scritto: “Violazione della privacy”, riferendosi alla pelosetta mentre era impegnata a fare i suoi bisognini fisiologici. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro hanno dichiarato i due innamorati.

Vacanza breve nella meravigliosa Puglia

Sempre sulle Stories di Instagram, Stefania Orlando ha fatto il seguente annuncio ai follower: “La nostra vacanza la mare ormai è finita siamo sulla strada di casa”. In più, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha mostrato le bellezze di Otranto e della Puglia, in cui ha soggiornato per sette giorni prima di fare ritorno nella Capitale insieme al marito Simone Gianlorenzi.

Quindi, vacanze terminate per Stefania Orlando che si è concessa però un ultimo peccato di gola prima di tornare a Roma. “Sia all’andata che al ritorno si fa sempre tappa qui”, ha detto l’amica di Tommaso Zorzi facendosi vedere in un ristorante in cui è solita mangiare durante i suoi viaggi in Puglia.

Stefania Orlando ironizza sul marito Simone Gianlorenzi

Sempre su Instagram, Stefania Orlando non ha perso tempo per stuzzicare un po’ la sua dolce metà, ovvero il marito Simone Gianlorenzi. Infatti, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha mostrato il musicista all’interno del ristorante in Puglia mentre era impegnato a fare la scarpetta sul piatto. Quindi, la donna ha rivelato: “Beccato col sorcio in bocca. Altro che dieta Simone!”.