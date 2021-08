Dramma per Roberta Beta, ex GF, i ladri svaligiano casa e lei svela una tragedia sventata “Doveva esservi mio figlio” (FOTO)

Roberta Beta è stata una concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ovvero, quella del 2000 e la dama di recente ha vissuto un dramma. Attraverso un post su Instagram, infatti, la dama ha spiegato di aver subito un furto.

A generarla parecchia preoccupazione, però, non è stato tanto il fatto in sé, anche perché l’abitazione era sprovvista di oggetti di valore, quanto, piuttosto, per una questione che riguarda suo figlio. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto alla dama.

Il dramma vissuto da Roberta Beta

Poche ore fa, Roberta Beta ha annunciato di aver vissuto un dramma. In particolare, la protagonista ha pubblicato una foto su Instagram in cui è inquadrata una camera di casa sua. Nell’immagine in questione, la stanza è completamente a soqquadro, in quanto presa d’assalto da dei malviventi. La foto immortala mobili aperti e vestiti e oggetti sparsi in ogni dove.

Insomma, si tratta del tipico quadro che immortala un furto in piena regola. Ad ogni modo, l’ex gieffina non si è voluta perdere di coraggio ed ha deciso di commentare in modo abbastanza ironico l’accaduto. In particolare, ha ringraziato i malviventi per averle fatto questo particolare regalo al suo rientro da un periodo di vacanza. In seguito, però, ha voluto fare anche un’altra confessione, stavolta decisamente più gradevole. (Continua dopo il post)

Il risvolto positivo e la tragedia sventata

Nello specifico, Roberta Beta ha svelato che, nonostante il dramma, le cose si sono evolute in modo piuttosto positivo per lei. In particolare, infatti, la dama ha detto che i ladri sono capitati male in quanto nel suo appartamento non c’era nessuna cosa da rubare. Nella foto in questione, infatti, si è visto chiaramente che la maggior parte degli oggetti presenti in casa fossero ancora lì, tutti sparpagliati tra letto, mobili e pavimento. Inoltre, la donna ha detto di essere contenta per come siano andate le cose anche per un altro motivo.

In particolare, quel giorno a casa doveva esserci suo figlio da solo. Il ragazzo avrebbe voluto rimanere a casa, ma la madre ha insistito affinché andasse al mare con lei. Grazie a questo gesto da parte dell’ex gieffina, dunque, il ragazzo ha evitato di trovarsi da solo a dover gestire una situazione davvero incresciosa. Quello si che sarebbe stato un avvenimento drammatico per Roberta. Pertanto tutto è bene quel che finisce bene.