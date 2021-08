Grande Fratello Vip: Tommaso Eletti di Temptation Island sarà un concorrente

Tommaso Eletti concorrente del GF Vip 6

Chi ha seguito l’edizione 2021 di Temptation Island sa perfettamente che Tommaso Eletti è stato uno dei protagonisti assoluti delle prime due puntate insieme alla sua ex fidanzata Valentina. E forse sarà per questa ragione che Alfonso Signorini e i suoi autori lo hanno contattato per partecipare al Grande Fratello Vip 6.

A lanciare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato il giornalista e blogger Davide Maggio, secondo il quale l’ex di Valentina Nulli Augusti in autunno entrerà nella casa più spiata d’Italia. Dato quello che ha fatto nel reality show delle tentazioni sicuramente creerà una serie di dinamiche nel programma di Canale 5 che potrebbe durare anche otto mesi.

Lo scoop di Davide Maggio

Il blog Davide Maggio nelle ultime ore ha sganciato una bomba mediatica che riguarda la sesta edizione del Grande Fratello Vip. “Tommaso Eletti ha risposto “sì” alla chiamata di Alfonso Signorini, per gentile concessione di Maria De Filippi. Avete capito bene: il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che tra i “vipponi” che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso”, si legge sul noto portale web.

Il ragazzo ha 21 anni, romano ed aspirante istruttore di snowboard. Ha la tipica faccia da bravo ragazzo ma atteggiamenti e comportamenti che hanno fatto discutere parecchio durante la sua avventura a Temptation Island. “Entrato come il “bambino” succube di una donna di 40 anni, è risultato essere il manipolatore di una relazione in cui lei ha spesso avuto poca voce in capitolo e “pagato” il sentirsi desiderata da un ragazzo molto più giovane”, riporta il sito.

Da Temptation Island al Grande Fratello Vip: le parole di Tommaso su valentina

In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Tommaso Eletti ha parlato della sua esperienza a Temptation Island 2021 ma anche del suo rapporto con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

“Tra noi c’era un amore folle. Da parte mia ammetto che c’era anche una folle gelosia. L’ho sempre tenuta stretta, da quando ci siamo messi insieme, ma credo di essermi comportato così per la mia inesperienza. Non avendo mai vissuto relazioni importanti, non avevo le esperienze che mi avrebbero formato come un uomo sicuro della persona che ha accanto, visto che non è una donna che passa inosservata e dato anche il suo passato lì dentro è come se avessi subito un tradimento”, ha dichiarato il 21enne.