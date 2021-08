Giucas Casella sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 6

Giucas Casella entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 6

Mancano alcune settimane dall’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ripartirà da lunedì 13 settembre. Quindi, in questi giorni in rete sono iniziai a circolare i nomi dei possibili nuovi concorrenti. Dopo aver scoperto che l’ex partecipante di Temptation Island Tommaso Eletti sarà tra gli inquilini, ora il portale web TvBlog ha reso noto che nella casa di Cinecittà ci sarà anche Giucas Casella.

Il popolare illusionista pare che voglia continuare a sperimentare nuovi reality. Infatti, perché dopo Il Ristorante su rai Uno e ben due stagioni de L’Isola dei Famosi, in autunno varcherà la famosa porta rossa del loft più spiato d’Italia.

Lo scoop di TvBlog

Nelle ultime ore il portale web TvBlog ha diffuso questa notizia: “Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama “solo quando lo dirò io” e magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi concorrenti dalla casa del Grande fratello vip dal prossimo 13 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Giucas Casella sarà dunque fra i vipponi di Alfonso Signorini nell’edizione numero sei del Grande Fratello”.

Ora il pubblico aspetta con impazienza la notizia che Alfonso Signorini faccia entrare anche Francesca Cipriani all’interno della casa di Cinecittà così riunirebbe la coppia che ha fatto tanto ridere ai telespettatori de L’Isola dei Famosi.

Tommaso Eletti concorrente del GF Vip 6

Come accennato prima, in anteprima e in esclusiva il portale web Davide Maggio ha diffuso la notizia che Tommaso Eletti, dopo la sua breve partecipazione a Temptation Island, sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

“Tommaso Eletti ha risposto “sì” alla chiamata di Alfonso Signorini, per gentile concessione di Maria De Filippi. Avete capito bene: il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che tra i vipponi che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso”, si legge sul sito.