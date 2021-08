Ballando con le Stelle: tutti i vip che danzeranno nella sedicesima edizione

Svelati i primi vip della 16esima edizione

Per dare del filo da torcere a Tu sì que vales di Maria De Filippi, la rai ha deciso di anticipare la messa in onda di Ballando con le Stelle. Infatti, la 16esima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci prenderà il via a metà settembre. La padrona di casa e suoi autori in queste settimane stanno perfezionando gli ultimi articolari e contattando i dodici vip che formeranno il nuovo cast.

Fra i nomi certi che vedremo danzare nella stagione 2021 dovrebbero esserci: l’attrice Valeria Fabrizi, l’imprenditore ed influencer Federico Fashion Style, Morgan ed anche Mietta. Quest’ultima ha già avuto modo di lavorare con Milly Carlucci a Il Cantante Mascherato, dove ha indossato i panni di Farfalla. Andiamo a vedere nel dettaglio quali altri nomi circolano in rete come possibili concorrenti.

Ballando con le Stelle, i nomi dei vip in forse

Oltre ai personaggi dello spettacolo appena citati, nel cast di Ballando con le Stelle 2021 potrebbero esserci l’ex Miss Italia Rachele Risaliti, la Bonas di Avanti un altro, Sara Croce e l’attrice Antonella Ferrari. Proprio quest’ultima settimane fa ha fatto il proprio appello alla padrona di casa Milly Carlucci dal salotto di Mara Venier a Domenica In.

“Mi stava dicendo Antonella Ferrari che le piacerebbe moltissimo fare Ballando con le Stelle!”, ha detto la conduttrice veneta. “Sarebbe una sfida contro me stessa per dimostrare che riesco ancora a muovere qualche passo!“, ha replicato l’attrice di centovetrine.

Antonella Ferrari e la sua lotta contro la sclerosi multipla

Ricordiamo che da diversi anni Antonella Ferrari combatte contro una malattia molto fastidiosa che è la sclerosi multipla. E proprio nel 2021 è salita sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo, dove ha fatto delle importanti dichiarazioni.

“Io non sono la sclerosi multipla. Io sono Antonella Ferrari, un’attrice. Questo palco è ossigeno puro. Da oggi potrò ricominciare a camminare in mezzo alla gente senza timore. Da oggi potrò smettere di avere paura della paura. Sarò semplicemente io, in cammino, luminosa anche quando sarà buio“, ha detto la donna.