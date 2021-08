Kikò Nalli replica alle accuse di Ambra Lombardo: “Non amo la mia ex moglie, nel mio cuore c’è…” (VIDEO)

In questi giorni, Kikò Nalli ha ricevuto delle pesanti accuse da parte della sua ex compagna Ambra Lombardo. Quest’ultima, nel corso di un’intervista, ha insinuato che l’uomo fosse ancora innamorato della sua ex moglie Tina Cipollari.

Tali parole hanno, chiaramente, sollevato un polverone, al punto che l’hair-stylist ha sentito la necessità di intervenire. Seppur non sia molto avvezzo ad assecondare i gossip, in questo caso, l’uomo ha voluto mettere in chiaro le cose. Scopriamo cosa ha rivelato.

La replica di Kikò Nalli alle accuse di Ambra Lombardo

Attraverso delle Instagram Stories, Kikò Nalli ha replicato alle recenti accuse della sua ex Ambra Lombardo. Nello specifico, l’uomo ha esordito dicendo di trovarsi di nuovo, suo malgrado, al centro di gossip alquanto sgradevoli. Le dichiarazioni trapelate, però, necessitando di una risposta per questioni di chiarezza soprattutto nei riguardi della sua famiglia.

Per tale motivo, Kikò ha smentito categoricamente le accuse della sua ex ed ha ribadito di non essere affatto innamorato della sua ex Tina. Tra loro due c’è, per fortuna, un rapporto di profonda stima, nato soprattutto dal fatto che condividono tre splendidi figli. Il parrucchiere, poi, ci ha tenuto a precisare che la stima è assolutamente reciproca, tuttavia, tra loro due non c’è e non potrà esserci assolutamente più nulla. Tutti questi gossip che si sono sollevati, dunque, dovrebbero rientrare in quanto non hanno nessun fondo di verità. (Continua dopo il video)

Chi c’è nel cuore dell’hair-stylist?

Nel corso del suo sfogo contro Ambra Lombardo, Kikò Nalli ha fatto anche un’altra confessione. In particolar modo, ha detto che attualmente nel suo cuore c’è un’altra persona. Tuttavia, almeno per il momento, preferisce tenere segreta l’identità della persona in questione. Il giovane, infatti, si è semplicemente limitato a dire che la destinataria delle sue parole è perfettamente a conoscenza di tutto, per tale ragione, lui non deve dare più nessun’altra spiegazione.

Successivamente a questo chiarimento, Ambra ha preferito trincerarsi dietro un rigo9roso silenzio. La donna, infatti, non è più intervenuta sui social per chiarire la vicenda. In quanto alla Cipollari, invece, la donna pare sia felicemente fidanzata con l’imprenditore Vincenzo, pertanto, non è intervenuta minimamente sulla vicenda. Probabilmente ha intenzione di non farlo e di lasciare che i gossip si “sgonfino” in modalità autonoma. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire chi c’è nel cuore del parrucchiere.