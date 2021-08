“Derubata”: terrore per l’ex concorrente del Grande Fratello: in casa la peggiore delle sorprese (FOTO)

I ladri entrano a casa di Roberta Beta

Nelle ultime ore è arrivata una notizia di cronaca che riguarda un’ex concorrente del Grande Fratello Nip. Stiamo parlando di Roberta Beta, concorrente della prima edizione del reality show di Canale 5, che all’epoca era guidato da Daria Bignardi. Chi segue la trasmissioni sin dal debutto, ovvero dal lontano 2000, sicuramente di lei.

Ora quest’ultima fa la speaker radiofonica, è molto attiva anche sui suoi canali social e spesso è stata ospite nei programmi di Barbara D’Urso come opinionista. Proprio sul suo account Instagram la donna ha rivelato ai follower che i ladri le hanno svaligiato la casa. Il furto è avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno.

Lo sfogo social dell’ex gieffina

Attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, Roberta Beta ha condiviso uno scatto che mostra il suo appartamento messo sottosopra dai ladri. Poi l’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto: “Tanti auguri a me e grazie del regalo”. Una frase dal tono ironico per provare a sdrammatizzare su quanto le è accaduto.

Poi la donna sempre sul social ha aggiunto che per fortuna per lei e per sfortuna per i malviventi, non c’era nulla da rubare in casa sua. L’opinionista ha spiegato anche che suo figlio avrebbe dovuto essere in quella casa quando è avvenuto il furto, ma poi ha deciso di andare al mare: “Lì sì che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Beta (@robertabetareal)

La carriera artistica di Roberta Beta

Per fortuna di Roberta Beta non è successo nulla di grave. Nell’appartamento dell’ex gieffina non è stato portato via nulla di prezioso e i ladri non hanno fatto male a nessuno. Dopo la sua esperienza alla prima edizione del reality show, la donna ha condotto varie trasmissioni radiofoniche.

In più, durante il Festival di Sanremo, insieme ad Ambra Angiolini e il Trio Medusa, è stata alla guida del format radiofonico Radio Due Ambra & gli Ambranati. Inoltre, anni fa fatto anche l’inviata aLa vita in diretta su Rai Uno, rimanendo nel cast del rotocalco fino al 2007. Dal 2016 Roberta presenta Fattore Beta su Radio Incontro Donna.