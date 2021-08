Caterina Balivo, la foto in costume è da 10elode: 41 anni e non sentirli -FOTO

Ha lasciato davvero tutti con il fiato sospeso, Caterina Balivo. La conduttrice partenopea attualmente in vacanza a Capri si è mostrata in tutta la sua bellezza postando degli scatti in spiaggia. Perfetta nel suo costume intero color celeste: inutile dire che lo scatto è stato un successo sui social. In tanti, l’hanno paragonata a una sirena, altri invece sostengono che può dare filo da torcere alle 20enni. E proprio sul suo account Instagram che è partito una sorta di sondaggio e in tanti le hanno “regalato” dei voti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo, fisico da 10elode

La bellissima conduttrice campana si è mostrata in tutta la sua bellezza tra le spieggie di Capri. Insieme ai suoi figli e al porprio marito si sta godendo quest’estate bollente. In tanti dopo la pubblicazione delle sue foto, le hanno fatto i complimenti dandole dei voti. Qualcuno si è limitato a 7 ma la Balivo ha subito replicato. ”

Voto 7? 10, perché non ci sono app”. Insomma, la 43enne, felice e soddisfatta del proprio corpo ha voluto rimarcare che non ha usato nessun filtro e che la sua linea è tutta farina del suo sacco. Tra i suoi sostenitori il proprio marito, Guido Maria Brera che come si può leggere non manca mai nel sostenerla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La richiesta ai vertici Rai

Come tante sue colleghe anche la Balivo ha scelto le splendide acque cristalline di Capri. Caterina ha deciso di concedersi qualche giorno di relax nella magnifica isola campana. E mentre si gode la tintarella, in molti si chiedono quando tornerà sul piccolo schermo. Lo scorso anno l’abbiamo vista apparire a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Fu lei a dire addio alla Rai a fine stagione 2019/2020, decidendo di interrompere la sua avventura a Vieni da Me per dedicare più tempo ai suoi figli e alla sua famiglia. Ad oggi, pare sia disposta a tornare, ma solo ad una condizione. La Balivo ha il desiderio di condurre un programma o in prima serata o solo nel week end in modo da non assentarsi completamente da casa. Chissà se i vertici Mediaset nei prossimi mesi ascolteranno la sua richiesta…