“Scusate…”. Marco Liorni scoppia in lacrime all’improvviso: tutta colpa della regia

Commozione a Reazione a Catena: il motivo

Solitamente in un game show ci sono risate e non pianti e commozione. Nonostante ciò, nella puntata di Reazione a Catena in onda lunedì 2 agosto 2021, il programma di Rai Uno condotto da Marco Liorni c’è stato un momento davvero commovente.

Tutto è accaduto quando le Trottole, gli sfidanti in gara con le ex campionesse Scoppiettine, hanno indovinato la canzone misteriosa, ‘Hey Jude’ dei Beatles. A quel punto la regia ha fatto partire sugli schermi la clip di una delle esibizioni della popolare band inglese. Di conseguenza, nello studio del centro Rai di Napoli tutti si sono scatenati a cantare. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in studio.

Occhi lucidi per il conduttore Marco Liorni

Ad un certo punto la regia ha puntato il padrone di casa Marco Liorni che è apparso visibilmente emozionato. “Scusate mi sto commuovendo. Ringrazio la nostra collaboratrice che trova questi video. Un brano stupendo scritto da Paul McCartney per il figlio di John Lennon”, ha detto il conduttore romano con gli occhi lucidi.

Dopo questa parentesi commovente, il gioco è proseguire tranquillamente. Gli sfidanti le Trottole hanno indovinato tutta l’ultima catena, arrivando alla fase finale con il super tesoretto di 131 mila euro. A quel punto non sono mancati i complimenti da parte del presentatore capitolino: “Era tanto che non succedeva”.

Nessuna vittoria per le neo campionesse

Purtroppo però, le neo campionesse di Reazione a Catena non sono riuscite ad indovinare l’ultima parola per vincere (Stagno). Alcuni appuntamenti fa il padrone di casa Marco Liorni aveva scatenato l’ironia del pubblico a casa. La ragione?

A causa di una definizione uscita male. “C’entra con i volatili, è bianco è duro…”, ha asserito il conduttore di Italia Sì per aiutare a far capire l’oggetto misterioso da indovinare. Dopo quella uscita non è tardata ad arrivare la reazione del popolo del web: “Ma è una definizione hot”. Nel frattempo continua il grande successo a livello d’ascolti del game show di Rai Uno che ogni giorno batte nettamente Canale 5 con le repliche del quiz di Gerry Scotti, Conto alla Rovescia.