Grande Fratello Vip 6, bufera su Tommaso concorrente: “Preparatevi al peggio…” (FOTO)

Di recente è trapelata la notizia secondo cui Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island, farà parte, quasi certamente, del Grande Fratello Vip 6. Questa novità ha generato, in men che non si dica, un vero polverone. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che i telespettatori hanno reputato tale scelta davvero errata.

Ricordiamo, infatti, che Tommaso si è contraddistinto per alcuni comportamenti molto discussi durante la sua permanenza nel reality show incentrato sulle tentazioni. Per tale motivo, scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Tommaso al Grande Fratello Vip 6: è polemica

Tommaso Eletti da Temptation Island dovrebbe sbarcare al Grande Fratello Vip 6. Sul web non si sta parlando d’altro in queste ore, pertanto, chi bazzica su internet si sta dilettando a commentare questa novità. La vicenda è stata toccata soprattutto dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha reputato assurda la decisione di dare ancora visibilità ad un soggetto come Tommaso. Molti utenti si sono trovati assolutamente d’accordo con lui, al punto da dare luogo a sfoghi estremi sui social.

Secondo il giudizio di molti, questa sarebbe stata una scelta unicamente strategica, ponderata ad hoc dagli autori per create sgomento e gossip. Nel corso della permanenza di Tommaso nella casa più spiata d’Italia, infatti, sicuramente si parlerà della sua esperienza nell’altro reality show di Canale 5. Molto verosimilmente, poi, verrà tirata in ballo anche Valentina, la quale ha deciso di interrompere la storia con il suo giovanissimo fidanzato dopo essere stata tradita da lui in diretta tv. (Continua dopo le foto)

La delusione di Valentina

Al momento, però, né la produzione del Grande Fratello Vip 6 e neppure Tommaso sono intervenuti per confermare o smentire la notizia inerente la sua partecipazione al reality show. Il giovane, per il momento, si sta concentrando sulla sua vita e sulle sue amicizie. Dopo l’uscita da Temptation Island, la storia con Valentina è giunta al termine. La donna ha scelto di lasciare il programma da sola e, stando a quanto emerso, pare che non abbiano mai più fatto pace.

Nel corso di una recente diretta su Instagram, inoltre, la dama ha detto di essere ancora molto delusa dal suo ex, per tale ragione, pare non ci siano assolutamente i presupposti per superare quanto accaduto e ricucire il rapporto. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.