Temptation Island, Valentina fa confessioni su Tommaso: “Si è trasformato, la mamma sconvolta” (VIDEO)

In queste ore Valentina Nulli, ex concorrente di Temptation Island, ha dato luogo ad una diretta su Instagram in cui ha svelato altri retroscena inerenti il suo ex fidanzato Tommaso. Nel corso dello sfogo, la dama ha raccontato per quale ragione ha reagito in modo così algido durante il falò di confronto finale.

Successivamente, poi, ha fatto alcune considerazioni in merito a quanto accaduto ed ha confessato di essersi sentita con la madre del suo ex. La signora in questione ha commentato il comportamento di suo figlio e l’ha reputato assolutamente imperdonabile. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Il motivo dell’atteggiamento algido di Valentina a Temptation Island

Come procede tra Tommaso e Valentina dopo Temptation Island? Sul web sono trapelate delle indiscrezioni secondo cui i due sembravano aver fatto pace, ma la verità non è affatto questa. A fare luce sulla vicenda è stata la donna, la quale ha spiegato come stiano realmente le cose tra loro due e non solo. Valentina ha esordito dicendo di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento del suo ex. Lei era consapevole delle enormi divergenze che esistevano tra loro due, tuttavia, non credeva che lui sarebbe potuto arrivare a tanto.

Proprio per tale ragione, ha detto di non poter affatto giustificare e perdonare l’uomo. In seguito, poi, la donna ha specificato anche per quale motivo ha deciso di comportarsi in modo così algido durante il falò di confronto finale. In molti si sono stupiti del suo atteggiamento, reputandolo troppo distaccato e freddo. Ebbene, a quanto pare questa sembrerebbe essere stata una precisa volontà della protagonista.

Le confessioni della mamma di Tommaso

Nel corso del suo sfogo, infatti, Valentina ha detto di essersi comportata così durante il falò a Temptation Island in quanto non voleva dare nessun genere di soddisfazione al suo ex. Lei si reputa una donna matura, in grado di relazionarsi e confrontarsi solo con persone alla sua altezza dal punto di vista mentale. Tommaso, in quel momento, non lo era, pertanto, Valentina ha deciso di ignorarlo completamente.

La protagonista della diretta, poi, ha rivelato anche di aver sentito la mamma di Tommaso, che peraltro è quasi una sua coetanea. La signora in questione si è detta delusissima dal comportamento di suo figlio, al punto da rimanere sconvolta. Adesso, dunque, la dama si sta dedicando alla sua vita e a ricostruire tutti i rapporti d’amicizia che era stata costretta ad interrompere a causa della gelosia morbosa del suo ex.